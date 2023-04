Hamilton fumega: Linha monumental com Russell após F1 Sprint Race

Max Verstappen não se divertiu na corrida de velocidade do Azerbaijão F1 Grande Prêmio, no qual não só terminou em terceiro, como também teve seu carro danificado por um buraco em decorrência da pancada que sofreu em uma curva com George Russel.

Terminada a corrida, Verstappen foi direto para Russel para censurá-lo por sua manobra naquela curva, e a seguinte troca ocorreu:

Russel: “Eu não tinha aderência.”

Verstappen: “Nenhum de nós tinha aderência.”

Depois disto, Russel deixou para se juntar a sua equipe, máx. gritou para ele “Da próxima vez, espere o mesmo de mim … idiota”.

Mais tarde, em conversa com a imprensa, Verstappen ainda estava com raiva e disse: “Não entendo por que você precisa correr tantos riscos na primeira volta. Ainda chegamos ao P3 e marcamos bons pontos. É o que é.”

Por sua vez, quando foi RusselNa vez de falar diante das câmeras, ele também deu sua versão: “Aquela esquina era minha. Não há muito mais a dizer.”

Tão chateado estava Verstappen que mal felicitou Checo Pérez por sua vitória, sendo uma saudação muito fria.