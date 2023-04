Hamilton: Não gosto de dirigir carros que não são bons

Lewis hamilton ainda não assinou um acordo de renovação com a Mercedes. Seu contrato acabou e as negociações que deveriam ser fáceis não foram concluídas. No entanto, a equipa é clara: “Não há plano B”, diz Este é o Wolffo CEO, sobre uma possível saída do inglês.

Entretanto, o britânico vai deixando escapar que há coisas de que gosta… e outras de que não gosta tanto. Na Austrália, ele concedeu uma entrevista à Fox Sports antes da classificação e da corrida em que explicou seus sentimentos sobre 2023.

Questionado se, aos 38 anos, ainda quer estar no Fórmula 1, Lewis foi enfático: “Eu realmente, realmente amo isso”. Mas ele se classificou rapidamente: “Não gosto de dirigir carros que não sejam ótimos. Não gosto de dirigir um carro que não seja o carro que queríamos ter, mas adoro esse desafio de como posso fazer com ele. Tipo, vitórias não são possíveis agora, então qual é o máximo que podemos conseguir?

“Podemos ser um pouco atrevidos e se o quinto é o melhor que podemos conseguir, podemos ficar em quarto ou terceiro? Podemos apenas ter certeza de que somos consistentes e garantir que você esteja em forma e pronto para que, quando o carro mudar, todos de repente, e é o carro que você sonhava ter, está pronto?” ele pergunta retoricamente.