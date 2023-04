Hannah Marth, treinadora de dardo, presa por agressão sexual a atleta adolescente

EUum incidente preocupante, um treinador de dardo da Pensilvânia foi acusado de agredir sexualmente um garoto de 17 anos que ela treinou. “Um abuso desse relacionamento mostra o flagrante desrespeito de um treinador pelo bem-estar daqueles que treinou e, acima de tudo – pela lei”, disse Promotor de Justiça Terence Houck.

Hannah Marth supostamente manteve relações sexuais com o Escola Secundária da Área de Northampton atleta de atletismo, que começou em maio de 2021. “Um relacionamento de confiança entre um aluno-atleta, o pai de um atleta e um treinador pode ser vulnerável”, acrescentou Houck.

Os promotores afirmam que Marth convidou a vítima para sua casa, onde supostamente tiveram relações sexuais. Marth era o treinador de dardo na época, enquanto o aluno era um membro ativo do programa de atletismo. “Esta ré desafiou essa confiança quando cometeu este suposto crime contra a vítima”, disse Houck.

Marth foi acusado de agressão sexual institucional e agressão sexual por um oficial esportivo, ambos crimes de terceiro grau. “Garantir que as escolas sejam ambientes seguros para as crianças é de extrema importância. Qualquer um que abusar de sua posição de confiança e autoridade e colocar as crianças em perigo será processado”, enfatizou Houck.

As escolas vão tomar mais medidas

Escolas e instituições educacionais devem tomar medidas proativas para garantir a segurança dos alunos e prevenir incidentes de abuso sexual ou má conduta. “Entendemos a natureza angustiante de tais alegações para os alunos e suas famílias”, disse o superintendente de Easton David Piperatoonde Marth trabalha como professor. “Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir a segurança de nossos alunos”, acrescentou.

As vítimas de agressão sexual podem sofrer efeitos de longo prazo, e as escolas devem fornecer o apoio e os recursos necessários para ajudá-las a se recuperar. “Daremos apoio a quem precisar”, disse Piperato.

“É importante que tenhamos uma política de tolerância zero em relação ao assédio e abuso sexual, e professores e treinadores devem ser treinados para identificar e denunciar casos suspeitos de má conduta”, acrescentou.

O incidente destaca a necessidade de verificações mais rigorosas de antecedentes e triagem de treinadores e professores antes que eles possam trabalhar com os alunos.

“Criar um ambiente seguro e de apoio para os alunos é crucial”, enfatizou Houck. É imperativo que escolas e instituições de ensino tomem medidas proativas para evitar que tais incidentes aconteçam no futuro.