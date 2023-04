Harald Anuncia Vagas para Ajudante de Produção e Mais!

A Harald, empresa que é líder no mercado de coberturas no Brasil, além de ser uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência nos mercados especializado, food service e cash &carry, está procurando profissionais na cidade de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Posto isso, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Ajudante de Produção – PCD – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Ajudante de Produção (temporário) – Santana de Parnaíba – SP – Temporário;

Analista de Exportação JR (temporária) – Santana de Parnaíba – SP – Temporário;

Analista de P&D (Embalagens) – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento e Controle de Produção – PCP – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Assistente de Controle de Qualidade – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Santana de Parnaíba – SP – Banco de talentos;

Comprador Pleno (Diretos) – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo.

Mais sobre a Harald e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Harald, é interessante falar que, hoje conta com mais de 600 colaboradores em quatro unidades, exportando seus produtos para mais de 30 países, e tendo em seu portfólio marcas consagradas, como Unique, Melken, TOP e Confeiteiro.

Além disso, com instalações modernas e produtos originados com alta tecnologia de fabricação, a Harald, além de possuir a certificação Great Place To Work (GPTW), é certificada em normas como a FSSC 22000, HALAL, KOSHER, SMETA, RSPO e Rainforest.

Por fim, a Harald constrói sólidos relacionamentos com todos os seus públicos e é reconhecida por fazer melhor e pela vocação de inovar.

