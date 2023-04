Harry Styles sai com uma ex no dia seguinte depois de beijar Emily Ratajkowski

CColunas de fofocas de celebridades na Internet explodiram quando um vídeo surgiu no final de março de uma estrela pop Estilos de Harry beijando atriz e modelo Emily Ratajkowski.

Eles foram vistos se beijando nas ruas de Tóquio, onde estilos tinha acabado de realizar shows consecutivos na Ariake Arena como parte de sua Love on Tour.

Harry Styles bebe cerveja no sapato durante show na Austrália

O Daily Mail capturou o momento na câmera e divulgou um vídeo do casal se beijando enquanto eles estavam encostados em uma van, enquanto a mesma publicação também compartilhou um breve clipe dos dois dançando juntos.

Isso deu início a rumores de que o casal pode estar prestes a começar a namorar, já que ambos Estilos de Harry e Emily Ratajkowski recentemente passou por separações, de Olivia Wilde e Sebastian Bear-McClard respectivamente.

No entanto, água fria foi derramada sobre esses rumores, porque acontece que Estilos de Harry rapidamente esqueceu seu beijo com Ratajkowski no sábado, 25 de março, e depois saiu em um encontro com seu suposto ex-namorado Kiko Mizuhara no domingo, 26 de março.

Harry Styles e Kiko Mizuhara estão namorando de novo?

Apenas algumas horas depois da noite com Emily Ratajkowskio músico conheceu Kiko Mizuharaa modelo americana-japonesa com quem ele supostamente teve um caso em 2019.

Eles foram vistos em uma câmera de segurança, com o Radar Online divulgando imagens de seu encontro.

KABUKICHO AO VIVO

Eles pareciam estar conversando e parando para apreciar os pontos turísticos de Tóquio, antes de participar de uma rave.

“atormentar e kiko remontar a um longo caminho e ele pode ser totalmente ele mesmo perto dela”, uma fonte próxima a estilos explicou, falando ao The Sun.

“Ela também entende que ele é reconhecido em todos os lugares que vai, então foi uma chance para os dois se recuperarem dos olhares indiscretos dos fãs.

“Harry ama Tóquio, e é um lugar realmente especial para os dois.”

Talvez este fosse o caso de dois ex-amantes apenas se encontrando como amigos, ou talvez houvesse algo mais nesse encontro.

De qualquer forma, é curioso que tenha ocorrido poucas horas depois da sessão de amassos muito pública da ex-estrela do One Direction com Emily Ratajkowski.