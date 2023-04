Heat atordoa Bucks no OT, torna-se o 6º seed # 8 para eliminar a equipe do 1º lugar

Jimmy Butler marcou 42 pontos e o calor de Miami realizou um segundo rali impressionante consecutivo no quarto período antes de vencer por 128-126 na prorrogação na noite de quarta-feira no jogo 5 para completar uma reviravolta do cabeça-de-chave dólares em sua série de playoffs da primeira rodada da Conferência Leste.

Duas noites depois de vencer o Bucks por 30 a 13 nos seis minutos finais de uma vitória por 119 a 115 em Miami, o Heat produziu outra grande reviravolta e empatou o jogo na bandeja de Butler com meio segundo restante no regulamento.

Miami passou a se tornar a sexta cabeça-de-chave nº 8 a vencer uma cabeça-de-chave nº 1. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, quando um Philadelphia 76ers time apresentando o atual guarda do Bucks Jrue Feriado capitalizado em Derrick Roselesão no joelho para vencer o cabeça-de-chave búfalos de Chicago.

O Heat avançou para uma série de segunda rodada com o quinto colocado New York Knicksque completou a vitória por 4 a 1 sobre o Cleveland Cavaliers quarta-feira anterior. O jogo 1 é domingo em Nova York.

Bam Adebayo colocou o Heat à frente para sempre ao enterrar em uma rebatida da tentativa falhada de Butler, faltando 4:44 para o fim da prorrogação. O Bucks perdia por 128 a 126 e tinha a bola nos segundos finais, mas o relógio acabou antes Grayson Allen poderia dar um tiro enquanto dirigia para a cesta.

Adebayo fez 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Gabe Vincent somou 22 pontos.

Giannis Antetokounmpo teve 38 pontos e 20 rebotes para o Bucks, embora tenha acertado apenas 10 de 23 nas tentativas de lance livre. Chris Middleton somou 33 pontos.

Milwaukee liderou por 102-86 após três quartos, mas acertou apenas 5 de 25 do chão no quarto período e na prorrogação.

O Heat empatou o jogo em duas ocasiões no final do quarto período, antes de Middleton fazer dois lances livres para colocar Milwaukee de volta na frente com 27,8 segundos restantes.

Então as coisas realmente ficaram interessantes.

Depois de chamar um tempo limite, o Aquecer pegou a bola para Mordomocuja tentativa de 3 pontos falhou a 18 segundos do fim. Feriado fez dois lances livres com 14 segundos restantes para torná-lo um jogo de quatro pontos, mas vicenteA cesta de 3 pontos de ‘ reduziu a vantagem para um com 8,4 segundos restantes.

O dólares estava com a bola na quadra quando Feriado lançou um passe errante que iludiu Middleton. de Miami Kyle Lowry inicialmente foi marcado uma falta enquanto perseguia a bola perdida, mas o Heat desafiou a chamada com sucesso e foi considerada uma bola ao alto.

Brook Lopez desviou a bola para Antetokounmpo, cujo passe quase saiu de campo antes Middleton salvou para Feriado. Depois de sofrer uma falta faltando 2,1 segundos para o fim, Holiday errou seu primeiro lance livre antes de acertar o segundo para fazer o 118-116.

Depois que o Heat chamou o tempo limite, vicente ficou na frente do banco do Bucks e lançou um passe interno para Mordomoque esperava embaixo da cesta para fazer o placar do empate.

Sugestões

Aquecer: Udonis Haslem sofreu uma falta técnica do banco do Heat após trocar palavras com o técnico do Milwaukee Bobby Portis durante um tempo limite do segundo quarto. … Erik Spoelstra conquistou sua 100ª vitória como treinador nos playoffs da carreira. A 100ª vitória permitiu-lhe empatar Larry Brown pelo quinto lugar na lista de todos os tempos, as 99 vitórias de Spoelstra o colocaram em um empate em sexto com Red Auerbach. … O Heat melhorou para 3-1 na série de pós-temporada contra o Bucks. O Heat venceu a série do primeiro turno em 2013 e 2020 e perdeu uma série do primeiro turno em 2021.

dólares: Wesley Matthews voltou à ação pela primeira vez desde que distendeu a panturrilha direita no jogo 1. “Duro é provavelmente um eufemismo grosseiro”, disse Matthews após uma troca de tiros na manhã de quarta-feira enquanto discutia a dor de perder três jogos do playoff. … O Bucks foi eliminado na primeira rodada dos playoffs pela primeira vez desde 2018, quando perdeu em sete jogos para Boston como uma semente nº 7.