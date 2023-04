Heat venceu Bucks por 130-117 no Jogo 1 dos playoffs; Giannis, Herro lesionado

Tele Milwaukee Bucks não teve seu melhor jogador durante todo o jogo. O Miami Heat fez.

Isso praticamente fez a diferença Domingo quando os Bucks mais bem classificados viram seu caminho em direção ao campeonato enfrentar um obstáculo inicial.

Jimmy Butler fez 35 pontos e 11 assistências, e o Aquecer aproveitou a lesão de Giannis Antetokounmpo para vencer o Bucks por 130 a 117 no domingo em uma Conferência Leste domingo de abertura do playoff. O desempenho deslumbrante de Butler permitiu ao Heat resistir à saída de Tyler Herro, que quebrou a mão direita ao mergulhar para pegar uma bola perdida pouco antes do intervalo.

“Ele é apenas um competidor brilhante”, treinador do Heat Erik Spoelstra disse. “Ele faz isso nos dois lados da quadra. Ele tem uma sensação inata para o que é necessário durante o jogo. Precisávamos obviamente de algum soco ofensivo, alguns gatilhos, algo para nos acalmar, principalmente quando descobrimos Tyler estava fora. Jimmy foi capaz de fazer isso de várias maneiras diferentes.”

Agora o dólares espere para saber quanto tempo Antetokounmpo pode ficar fora por causa de uma contusão na parte inferior das costas.

Antetokounmpo estava indo para a cesta faltando 4:13 para o fim do primeiro quarto, quando sofreu uma falta de Kevin Love e caiu com força de costas. O duas vezes MVP se levantou lentamente, permaneceu no jogo para cobrar seus lances livres e então foi para o vestiário cerca de 2 minutos e meio depois, após receber sua segunda falta.

Embora tenha voltado ao jogo com 9:56 restantes no segundo quarto, Antetokounmpo foi para o vestiário novamente faltando 8:33 para o fim do intervalo e foi descartado pelo resto do jogo logo em seguida.

“Havia um raio-X que estava claro aqui”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer. “Vamos monitorá-lo e ver como ele se sai, como ele acorda, como se sente o resto desta noite e amanhã.”

As partidas antecipadas de Antetokounmpo e herói deu a este jogo uma sensação incomum e forçou ambas as equipes a se ajustarem na hora.

Ninguém se adaptou melhor do que Butler, que acertou 15 de 27, liderando o caminho enquanto o Heat estabeleceu um recorde de pontuação da franquia para um jogo de playoff e acertou 59,5% do chão.

“Eu apenas controlo o que posso controlar no final, jogo basquete da maneira certa, não importa quem esteja na quadra do meu time ou do time adversário”, disse. Mordomo disse. “Mantenha-se agressivo. Certifique-se de que meus caras consigam suas tacadas. Defenda como devo defender e faça o que for preciso para obter a vitória do meu time.”

O Heat também aproveitou uma vantagem dramática além do arco. O Heat teve 15 de 25 e o Bucks 11 de 45 na faixa de 3 pontos.

Bam Adebayo fez 22 pontos, nove rebotes e sete assistências para o Heat.

Khris Middleton marcou 33 pontos e Bobby Portis fez 21 para o Bucks.

O Miami assumiu o controle do jogo logo no início, quando o Bucks parecia desarticulado após uma longa pausa. Nenhum dos titulares do Bucks jogava desde pelo menos 5 de abril, quando venceram em Chicago para garantir o melhor recorde da temporada regular da NBA e a primeira cabeça-de-chave nos playoffs.

O Aquecer permitiu que o Bucks assumisse a liderança uma vez – em 4-2.

“Eles jogaram bem”, disse o armador de Milwaukee Jrue Holiday, que fez 16 pontos e 16 assistências, mas acertou 6 de 18. “Eles pareciam ter ritmo, atacavam a cesta, chegavam muito à linha de lance livre. muitas coisas que precisamos fazer, como começar melhor.”

O Bucks continuou tentando correr, mas Butler garantiu que o Heat respondesse todas as vezes.

“Ele é indiscutivelmente o melhor atacante do jogo”, disse Love, que fez 18 pontos e oito rebotes. “É inacreditável o que ele é capaz de fazer lá fora. Ele é nosso líder. Ele dá o tom para nós. Estou superando qualquer um na liga quando se trata de fechar um jogo.”

TIP-INS

Aquecer : classificado apenas em 27º lugar na NBA em porcentagem de 3 pontos (0,344) na temporada regular. … Teve uma vantagem de 62-46 em pontos na pintura. … Foram 17-24 em jogos fora de casa, incluindo uma marca de 9-17 contra times do Leste. … Herro marcou 12 pontos antes da lesão.

dólares: Tiro 73,9% (34 de 46) em tentativas de 2 pontos. … Esta é a terceira vez em cinco temporadas que o Bucks foi a cabeça-de-chave geral dos playoffs da NBA. Nas outras duas vezes, eles perderam para o Toronto nas finais do Leste de 2019 e caíram para o Miami nas semifinais do Leste de 2020. milwaukee foi a terceira cabeça-de-chave no Leste em 2021, quando conquistou o título da NBA. … O Bucks está fazendo sua sétima aparição consecutiva nos playoffs, a segunda seqüência mais longa seguida de nove do Boston. O recorde da franquia para vagas consecutivas na pós-temporada é 12 de 1980-91.

A SEGUIR

O jogo 2 é quarta-feira em Milwaukee.