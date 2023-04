Heck of a Morning: Adesanya vs. Pereira 3 a seguir? Além disso, reagindo às consequências do UFC 287

Israel Adesnya fez valer seu segundo ao derrotar o dragão que é Alex Pereira na luta principal do UFC 287, no último sábado. Embora a finalização tenha sido enfática, isso significa que deve haver espaço entre uma terceira luta entre os rivais de longa data, ou o UFC deve voltar a isso?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, explica por que Adesanya x Pereira 3 deve acontecer a seguir, a menos que o próprio último diga que está subindo para 205, e por que nenhuma outra luta faz sentido em o momento deve Pereira ter mais um corte para 185 nele. Além disso, os tópicos incluem a vitória de Gilbert Burns sobre Jorge Masvidal, Rob Font nocauteando Adrian Yanez, o próximo adversário de Khamzat Chimaev, onde Dricus Du Plessis está na luta pelo título dos médios, Amanda Nunes x Julianna Peña 3 sendo anunciada como o evento principal do UFC 289 e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

