Heck of a Morning: Ganhando ou perdendo, para onde vai Max Holloway depois do UFC Kansas City?

Max Holloway retorna neste sábado em uma luta principal dos penas contra Arnold Allen no UFC Kansas City. Com “Blessed” já sofrendo três derrotas para o atual campeão Alexander Volkanovski, o que uma vitória faz por seu lugar em 145? E por outro lado, e se ele não for vitorioso neste fim de semana?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute as apostas de Holloway na disputa programada de cinco rounds com Allen. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a escalação atual do UFC 290, se o UFC deve adicionar outra luta pelo título ao card da Semana Internacional da Luta, o evento principal cancelado do UFC Vegas 72 entre Arman Tsarukyan e Renato Moicano, opções para Bryce Mitchell no UFC 288 com Jonathan Pearce sendo forçado a se retirar do cartão pay-per-view de maio, uma possível luta entre Israel Adesanya e Dricus Du Plessis, os playoffs da NBA e muito mais.

