Heck of a Morning: O que Gilbert Burns e Belal Muhammad podem fazer no UFC 288 para garantir uma chance pelo cinturão?

Parece que o povo decidiu: Mike Perry x Luke Rockhold no BKFC 42 é a luta do fim de semana. Os veteranos do UFC se envolveram em algumas travessuras verdadeiramente hilárias antes de sua batalha sem luvas e tudo o que resta ver é se essa luta de show de aberrações acaba sendo tão bizarra quanto anunciado.

Essa é uma discussão apropriada para esta edição de sexta-feira gratuita de Heck of a Morning com o apresentador convidado Alexander K. Lee, que responde a perguntas não apenas sobre BKFC 42 e UFC Vegas 72, mas uma série de tópicos aleatórios, incluindo como o restante dos playoffs da NBA provavelmente acontecerá (e quem você verá nas finais), aventuras na culinária vegetariana e o brilhantismo de Paul Thomas Anderson, além de lutar contra negócios como se um fedorento de Gilbert Burns x Belal Muhammad remover os dois homens da foto do título dos meio-médios do UFC, que dupla de amigos gostaríamos de ter visto se encontrar dentro da jaula e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.