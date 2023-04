Heck of a Morning: O UFC deve mudar para Beneil Dariush x Dustin Poirier depois que Charles Oliveira saiu do UFC 288?

Com Charles Oliveira sendo eliminado de sua luta contra Beneil Dariush no UFC 288, é muito arriscado para o UFC adiar essa luta para o UFC 289 em 10 de junho com a lesão de Oliveira, ou eles devem mudar para uma nova luta entre Dariush e Dustin Poirier em vez de?

Em uma nova edição do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, explica por que o UFC deve fazer o que puder para que Poirier enfrente Dariush em junho, e como esta divisão está agora com os planos para que Islam Makahchev defendesse seu título em outubro. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a vitória de Max Holloway sobre Arnold Allen no evento principal do UFC Kansas City, as apostas no evento principal do UFC Vegas 71 de sábado entre Curtis Blaydes e Sergei Pavlovich, Song Yadong x Ricky Simon sendo transferido para a luta principal do UFC Vegas 72 , o card de luta do UFC 290 como está e muito mais.

