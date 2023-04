Heck of a Morning: reação à luta de última hora de Gilbert Burns x Belal Muhammad no UFC 288

O mistério por trás de um novo evento co-principal do UFC 288 foi finalmente resolvido na noite de quinta-feira, quando o presidente do UFC, Dana White, revelou que Gilbert Burns e Belal Muhammad ocuparão esse lugar no pay-per-view de 6 de maio em uma luta de cinco rounds nos meio-médios.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à luta que está sendo marcada para o retorno do UFC a Newark, NJ, e quais são as apostas para os dois homens na luta. Além disso, os tópicos incluem Charles Oliveira vs. Beneil Dariush se mudando oficialmente para o co-evento principal do UFC 289 em junho, outros anúncios do evento principal de White na quinta-feira, o UFC permanecendo no APEX para um monte de cartas nos próximos dois meses, Gervonta Davis x Ryan Garcia, o que poderia ser o próximo para Shavkat Rakhmonov, uma possível luta entre Israel Adesanya e Dricus Du Plessis e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.