Heck of a Morning: reação à moderação de Dana White na coletiva de imprensa do UFC 287

O presidente do UFC, Dana White, deixou bem claro que a coletiva de imprensa do UFC 287 aconteceria em seus termos, independentemente das histórias interessantes que foram criadas durante a preparação para o evento de sábado em Miami.

Em uma nova edição de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao comportamento um tanto estranho de White na coletiva de quinta-feira. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem previsões para a Luta da Noite do UFC 287, o legado de Israel Adesanya, Jorge Masvidal sendo o maior azarão em toda a luta contra Gilbert Burns, a longevidade de Alex Pereira no peso médio, o comportamento estranho de Dana White na coletiva de imprensa do UFC 287, Luta de Amanda Ribas x Maycee Barber marcada para 24 de junho e muito mais.

