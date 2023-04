Hiba Abouk se manifesta contra o suposto estupro de Achraf Hakimi: fiz tudo o que tinha que fazer

Hiba Abouk está atualmente em processo de divórcio PSG jogador de futebol Achrafi Hakimi, que está sob investigação por um suposto estupro. O ator, até o momento, havia feito breves comentários nas redes sociais sobre a situação, mas nunca havia falado longamente sobre o assunto.

Tudo isso mudou quando ela deu uma entrevista para a revista Elle. A performer diz que a prioridade neste processo é garantir a tranquilidade e o bem-estar dos seus dois filhos.

Abouk reconheceu que está passando por dias difíceis, mas tem se mostrado forte.

“Há dias em que estou bem e outros em que é preciso saber lidar com os golpes e tomar decisões que às vezes são complicadas”. Abouk disse à revista Elle.

“Isso pode te desequilibrar um pouco. Quando você termina, você reestrutura sua vida, embora não seja nada importante e você tenha que aliviar a situação.”

Hiba Abouk, de qualquer forma, afirmou que está completamente satisfeita com a forma como agiu até agora.

“O importante é que tenho a tranquilidade de ter tentado e feito tudo o que pude”, afirmou.

“Existem decisões que não podem ser tomadas da noite para o dia. Para mim é um princípio não apressar as coisas em tempos de crise. As coisas têm que ser feitas com calma e com amor.”

A atriz explicou que tem consultado um psicólogo regularmente uma vez por semana há “muitos anos” e enfatizou que a saúde mental é “muito importante”.

“Na vida há muitos momentos bons e também alguns ruins”, declarou ela.

“Você se casa por amor e se divorcia porque se desapaixonou. As pessoas evoluem, mudam, crescem e seguem um caminho às vezes e também pode haver um ponto em que você precisa parar para se encontrar.”

Hiba Abouk: Não tenho apego a coisas materiais

Achrafi HakimiA ex-parceira de Ana lembrou sua origem humilde e destacou que há quinze anos ela não vivia uma vida de luxo.

“Eu estava dividindo um quarto de dois metros quadrados”, explicou ela. “Sempre fui um lutador.

“Não tenho apego a coisas materiais.”

Aliás, a performer considera-se “uma mulher que se fez sozinha” depois de sair de casa com quase 18 anos.

“Saí de casa com uma mão na frente e outra atrás de mim. Sem o apoio da minha família”, acrescentou.

“Mas eu tinha que fazer isso, porque meu ambiente não me permitiria crescer ou ser livre.

A vida era minha ou deles, e decidi lutar por mim.”

Seus filhos são a coisa mais importante

Para Abouko mais importante é a saúde de seus filhos, e isso vem acima de tudo nessa difícil situação.

“Ser mãe me deu um senso de responsabilidade que talvez eu não tivesse antes”, concluiu.

“É a melhor coisa que já fiz na minha vida.

“Minha prioridade não é minha carreira, é minha pequena família, são meus filhos, e minha felicidade vem primeiro por estar com eles e vê-los crescer, em vez de ir filmar por seis meses.”