Hilary Swank compartilha comovente foto de Páscoa de seus bebês gêmeos

Hilary Swank teve as mãos ocupadas no domingo de Páscoa, mas de um jeito bom, pois ela posou com 2 novos pacotes de alegria em seus braços.

Na foto, Hilary foi vista segurando os bebês perto do peito enquanto olhava para um lindo pôr do sol com uma legenda que dizia … “Não foi fácil. Mas menino (e menina!) valeu a pena. Feliz Páscoa! Postando do puro Céu.”