Hilary Swank deu à luz e postou a primeira foto de seus gêmeos

Tnesta segunda-feira, 10 de abril, no Instagram, a atriz americana Hilary Swank anunciou o nascimento de seus gêmeos para seus fãs. Um verdadeiro presente da natureza para aquele que surpreendeu a todos em outubro passado ao anunciar, pela primeira vez em 48 anosque ela ia se tornar mãe.

A foto, postada pela estrela do filme Million Dollar Baby, que não guarda uma lembrança muito boa da nossa capital, nos mostra de costas, de roupão, de frente para o mar e um pôr do sol e segurando nos braços seus dois bebês recém-nascidos que ela teve com seu segundo marido, o empresário Philip Schneider. Na legenda, a atriz escreveu: “Não tem sido fácil. Mas valeu a pena! Feliz Páscoa! Escrito e compartilhado do mais puro céu”. A foto certamente fará as delícias de seus fãs, porém, por enquanto, nenhuma informação foi dada sobre os nomes dos bebês.

Postada recentemente, a foto recebeu muitos comentários para parabenizar os jovens pais e compartilhar palavras doces para as duas novas maravilhas. Entre os que reagiram, a atriz Mariska Hargitay da série Special Unit New York, muito amiga de Hilary Swank escreveu: “Bem-vindos ao lar, anjinhos”, a atriz Viola Davis também reagiu expressando um grito de alegria e parabenizando a atriz de PS: I Love You e seu marido, ou o ator Jesse Tyler Ferguson, conhecido por ter ocupado um dos papéis principais na série Modern Family, enviada todas as suas felicitações aos jovens pais. Agora, para Hilary Swank e Philip Schneider, é uma nova aventura que começa.

Hilary Swank: uma gravidez muito seguida

Enquanto ela está atualmente experimentando um renascimento artístico com sua nova série Alaska Daily após quase três anos de ausência, a atriz também tem sido objeto de atenção da mídia nos últimos meses com sua gravidez incomum. Além do anúncio surpresa, a estrela engajada contra a violência doméstica não deixou de compartilhar alguns momentos da gravidez nas redes sociais.

Assim, seus fãs e seguidores puderam ver a evolução impressionante de sua barriguinha ou como, apesar de sua condição tão difícil, Hilary Swank continuou a manter suas capacidades esportivas. A prova de que a estrela está pronta para enfrentar todos os desafios que terá pela frente com seus novos bebês.