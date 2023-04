Hispanic Scholarship Fund: Quais são os benefícios do HSF?

TO HSF – Hispanic Scholarship Fund capacita alunos e pais com o conhecimento e os recursos para concluir com sucesso uma educação superior, ao mesmo tempo em que oferece serviços de apoio e bolsas de estudo para o maior número possível de alunos excepcionais, acadêmicos e ex-alunos do HSF.

Benefícios acadêmicos do HSF

Como bolsista do HSF, você terá acesso aos inestimáveis ​​serviços de suporte acadêmico do HSF e poderá receber uma bolsa de estudos, conforme os fundos disponíveis.

A cada ano, o HSF seleciona cerca de 10.000 alunos excepcionais como HSF Scholars de um grande e talentoso grupo de candidatos.

Os bolsistas do HSF têm acesso a uma gama completa de serviços de suporte acadêmico inestimáveis, incluindo serviços de carreira, orientação, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de conhecimento e treinamento de bem-estar.

Os serviços profissionais incluem acesso a estágios selecionados e oportunidades de trabalho com parceiros corporativos da HSF.

Os bolsistas do HSF podem se inscrever em todas as conferências acadêmicas, incluindo STEM Summit, Financial Conference, Media and Entertainment Summit, Entrepreneurship Summit e Healthcare Summit.

Acesso exclusivo ao HSF Insider, que compartilha informações valiosas e oportunidades de carreira.

Finalmente, e mais importante, o HSF concede anualmente mais de $ 30 milhões em bolsas de estudo e, dependendo do financiamento disponível, os bolsistas do HSF também podem ser elegíveis para receber uma bolsa de auxílio financeiro.

Quais são os benefícios das Bolsas HSF – Hispanic Scholarship Fund?

1. O valor do apoio varia de US$ 500 a US$ 5.000 e é concedido diretamente aos alunos com base na necessidade relativa.

2. Acesso aos inestimáveis ​​serviços de apoio acadêmico do HSF.

3. Serviços de carreira, orientação, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de conhecimento e treinamento de bem-estar.

4. Acesso a estágios selecionados e oportunidades de trabalho com parceiros corporativos da HSF.