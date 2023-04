Hobie Landrith, o primeiro jogador da história do Mets, morre aos 93 anos

Hobie Landrith, o primeiro jogador em New York Mets história, morreu na última quinta-feira aos 93 anos, segundo o diretor de relações públicas da equipe Jay Horwitz.

Landrithnatural de Decatur, Illinois, jogou beisebol no ensino médio em Detroit e foi um apanhador que disputou 772 jogos da MLB em 14 temporadas, após o Mets o selecionou com sua primeira escolha no rascunho de expansão de 1961.

Ele começou atrás da placa no Mets‘ primeiro jogo em 11 de abril de 1962, uma derrota por 11-4 para o cardeais.

Seu momento de assinatura com o Mets veio um mês depois, quando ele fez um home run de duas corridas no Hall da Fama Warren Spahndando o Mets vitória por 3 a 2 sobre o Milwaukee Braves.

A breve estada de Hobie Landrith na Big Apple

Landrith disputou 23 partidas pelo Mets antes de ser enviado ao Baltimore Orioles em junho de 1962.

Landrith terminou sua carreira na Major League com uma média de rebatidas de 0,233, enquanto acertava 0,289 com o Mets.

O jogador encerrou a carreira na Major League com o Senadores de Washington na temporada de 1963.

Horwitz disse através de um post escrito no blog que Landrith foi um dos primeiros jogadores que contatou quando se tornou diretor de ex-alunos há alguns anos e que Landrith contado Horwitz ele foi o primeiro Mets pessoa para chamá-lo “em mais de 50 anos”.

Landrithde acordo com Horwitzdisse que “sempre valorizou seu breve tempo com o Mets“.