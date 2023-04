Mais um homicídio é registrado em Penedo

Na noite de 14 de abril de 2023, a guarnição do PELOPES II da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Mutirão, próximo à academia Caverna, em Penedo, Alagoas.

Ao chegarem ao local, foram informados que os suspeitos do crime haviam fugido em uma motoneta Crypton prata pela rua do Cacete Armado, na entrada da Ponta Monfina. A guarnição iniciou o acompanhamento e conseguiu abordar os indivíduos.

Durante a abordagem, um dos suspeitos, um jovem do sexo masculino, nascido em 10 de setembro de 1997, confessou ter cometido o homicídio qualificado contra Miguel Farias Santos, de 20 anos, ocorrido na noite anterior. Segundo o autor do crime, a vítima teria atirado contra ele e o ameaçado anteriormente.

Com o suspeito, foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre .38 com numeração 629628, e a motoneta utilizada na fuga, de placa NMH8169 e chassi 9C6KE1440A0013279. O outro suspeito, que conduzia a motoneta, não portava nenhum material ilícito.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia plantonista de São Miguel dos Campos para os procedimentos cabíveis, sendo qualificados pelo crime de homicídio qualificado, conforme o artigo 121 do Código Penal. A motoneta e o celular Motorola Moto G 9 Play de propriedade de um dos suspeitos também foram apreendidos para fazerem parte do inquérito.

O caso chocou a população de Penedo, e a Polícia Civil seguirá com as investigações para esclarecer os detalhes do crime. A arma de fogo apreendida será encaminhada para perícia balística e o celular será analisado em busca de evidências que possam ajudar na elucidação do caso.

A Polícia Militar segue empenhada em garantir a segurança da população e combater a criminalidade na região.