‘Honey Boo Boo’ usa vestido de baile rosa em fotos com BF e Mama June

Alana Thompsonmais conhecido como “Honey Boo Boo” do reality show, foi com tudo para o baile … vestindo um vestido de baile rosa e puxando para o baile do colégio em uma carruagem puxada por cavalos.

Alana se encantou para a festa … enrolando e modelando seu cabelo loiro em cachos e posando para fotos em seu vestido longo de lantejoulas com seu namorado de formatura – namorado de 21 anos Draline Carswell.

A sessão de fotos antes do baile de formatura foi um reality show familiar… com Alana tirando algumas fotos com mamãe junho.

O baile de formatura de Alana aconteceu no domingo na Geórgia, e ela chegou com Dralin em uma carruagem branca e rosa, que combinava com seu vestido de baile, para algumas vibrações reais de conto de fadas.

O cavalo e a charrete podem ter sido uma escolha inteligente para o transporte do baile … como relatamos pela primeira vez, o namorado de Alana era preso por DUI no mês passado após uma perseguição policial com Alana no carro.

O baile de formatura é uma grande parte da experiência do ensino médio, e parece que Alana aproveitou ao máximo sua última dança.