Horário Wrexham x Notts County: como assistir na TV nos EUA

Tele história de WrexhamO time de futebol americano atraiu a atenção de milhões em todo o mundo depois que o clube foi adquirido por estrelas do cinema e da TV americanas Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Eles investiram no clube e, embora tenham perdido por pouco a promoção à Liga Dois na última temporada, estão tentando novamente nesta temporada.

Eles estão sendo combinados a cada passo do caminho, embora ambos Wrexham e Condado de Notts estão com 100 pontos cada na partida que enfrentarão na segunda-feira. No entanto, apenas um time pode obter promoção automática para a Liga de Futebol Inglesa, com o outro tendo que ir para os brutais play-offs.

Wrexham x Notts County: escalações previstas

Antigo Manchester United goleiro Ben Foster é esperado para começar entre as varas para Wrexham tendo ingressado recentemente no clube, especialmente na sequência de Rob Laintonlesão de.

As lesões não são uma grande preocupação para o time galês, mas pode haver uma ou duas mudanças para manter o time atualizado. Jordan Davies poderia entrar no meio-campo.

cadeia de scott está de volta disponível para Condado de Notts mas espera-se que o treinador mantenha as coisas do mesmo jeito, dada a grande forma em que a equipe de East Midlands está.

Provável escalação do Wrexham: Fomentar; Tunnicliffe, Tozer, O’Connell, Mendy; Davies, Cannon, Barnett, Lee; Palmer, Mullin

Provável escalação de Notts County: Mair; Chickensen, Cameron, Brindley, Baldwin; Austin, Bostock, Nemane, Palmer, Jones; Longstaff.

Quando é Wrexham x Notts County?

Wrexham x Notts County começa na segunda-feira, 10 de abril, às 15:00 BST, pois é feriado, segunda-feira de Páscoa. Nos EUA, isso faz com que o pontapé inicial seja às 10:00 EST/07:00 PST.

Como assistir Wrexham x Notts County

No Reino Unido, a grande partida será exibida no BT Sport 1 e BT Sport Ultimate, enquanto os telespectadores nos EUA podem assistir ao jogo comprando um passe de streaming para o jogo no site da National League TV.