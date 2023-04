Houston Astros recebe seus espetaculares anéis de campeonato da World Series

TNesta sexta-feira, no segundo dia de atividades da temporada 2023 da MLB, o Houston Astros recebeu seus anéis de campeão da World Series após a conquista do título de 2022. Na cerimônia, antes do segundo jogo da série contra o Chicago White Sox, o técnico padeiro empoeirado foi o primeiro a caminhar até o centro do diamante, mas agora como gerente campeão da Liga Principal de Beisebol.

Baker foi o primeiro a receber seu anel. Atrás dele desfilaram os assistentes técnicos, equipe médica e todos os envolvidos com o front office do time.

Diante de uma casa cheia em Parque Minuto Maid, a cerimônia foi simples e emocionante para os presentes, pois vários dos homenageados foram às lágrimas. Enquanto os torcedores nas arquibancadas curtiam a conquista do bicampeonato em apenas meia década desde que foram transferidos para o Liga Americana.

“É um daqueles momentos da sua carreira que você nunca vai esquecer. Tudo o que aconteceu no meu primeiro ano nas ligas principais é inacreditável. Este é um grupo muito especial”, disse o shortstop do Astros Jeremy Penaque foi nomeado o Jogador Mais Valioso do Fall Classic.

Pea foi o primeiro jogador, seguido por Se Altuve, que perdeu o início da temporada com uma fratura no polegar da mão direita, e o desfile de jogadores campeões continuou, incluindo o apanhador Jason Castro, que se aposentou após esta temporada.

Todos receberam o anel do dono da equipe Jim Cranesua esposa e padeiro empoeirado. A apresentação estendeu-se aos 2.000 colaboradores, que compõem a equipa campeã, bem como aos jogadores que deixaram a entidade durante o período de entressafra e que receberão as suas alianças nos próximos dias.

“os astros criaram um legado nas ligas principais e tem sido incrível testemunhar seu sucesso”, disse Chris Poitras, gerente geral e vice-presidente sênior da Divisão de Esportes Profissionais da Jostens, designer e fabricante dos anéis. “A Jostens tem orgulho de mais uma vez celebre esta equipa com um anel único que conta a história da sua época. Este anel está recheado de detalhes que dão vida ao campeonato dos Astros (…).”

Já para os torcedores, a equipe deu a eles uma réplica em miniatura do troféu dos Campeões da Liga Principal como lembrança.

Quanto custam os anéis de campeonato do Houston Astros?

As peças foram confeccionadas em 14 quilates ouro branco e amarelo com joias cravejadas à mão e contém detalhes narrativos inteligentes, retratando a temporada do campeonato que foi 2022.

A parte superior traz a tradicional letra “H” que faz parte do logo do time, com safiras laranja lapidadas sob medida e 11 diamantes baguete, simbolizando seus cinco títulos da American League West Division, quatro campeonatos da American League e duas coroas da World Series – todo o seu recorde como uma franquia. A quantidade de cada peça ainda não foi divulgada.

A borda em ouro amarelo da estrela é cravejada com 71 diamantes redondos, em referência às 71 eliminações acumuladas por sua equipe de arremessadores na World Series, que se tornou um recorde da Major League.

Ao redor do logotipo estão 117 diamantes, pelo número de vitórias que o time teve na temporada regular e nos playoffs.