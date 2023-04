HR 5376 e 401k: Como o HR 5376 afeta seu 401k?

Om agosto de 2022, o Presidente Joe Biden assinou a Lei de Redução da Inflação de 2022, que se tornou a Lei Pública 117-169. A Câmara aprovou o projeto de lei anteriormente em 12 de agosto e o Senado o aprovou em 8 de agosto.

A nova lei estende os subsídios de seguro de saúde sob o Affordable Care Act, altera certos impostos e autoriza os Centros de Serviços Medicare e Medicaid a negociar os preços de certos medicamentos sob o Medicare. A lei também expande os benefícios e a cobertura dos programas Medicare Part D e Extra Help, por exemplo:

Limitar os custos diretos para medicamentos prescritos para os beneficiários em $ 2.000 por ano;

Limitar os custos de insulina para os beneficiários em $ 35 por mês; e

eliminando o compartilhamento de custos do beneficiário (“copagamentos”) para certas vacinas.

Esta lei contém a seguinte disposição de interesse da Administração da Segurança Social.

O que é uma conversão Mega Backdoor Roth 401(k)?

Uma mega conversão Roth 401(k) backdoor é uma estratégia de proteção fiscal disponível para funcionários cujos planos de aposentadoria 401(k) patrocinados pelo empregador permitem que eles façam contribuições substanciais após os impostos, além de seus diferimentos antes dos impostos e para transferir suas contribuições para um Roth 401(k) designado pelo empregador.

A Lei Build Back Better, HR 5376, aprovada pela Câmara dos Representantes em 19 de novembro de 2021, contém disposições que, se promulgadas, limitariam a capacidade dos contribuintes de alta renda de acumular saldos de valor extremamente alto em Roth 401 (k )s e eliminaria as conversões Roth backdoor para contribuintes de alta renda após 31 de dezembro de 2031.

Na primavera de 2022, a Lei Build Back Better permanece paralisada no Senado, e essas disposições podem não ser aprovadas, pelo menos não em sua forma atual. Mas as megaconversões de Roth backdoor continuam sendo uma questão importante – e uma rota notável para a riqueza de contribuintes de renda mais alta.

Os funcionários que optarem por transferir suas contas 401(k) para Roth 401(k)s designados devem pagar imposto de renda sobre a transferência de suas contribuições antes dos impostos e ganhos não tributados da conta. Indivíduos que convertem 401(k)s regulares em Roth 401(k)s designados quando ainda relativamente jovens podem obter economias fiscais em suas contas ao longo dos anos que superam significativamente o imposto de renda único sobre a transferência de seu valor de contribuição antes dos impostos.