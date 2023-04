Huawei abre mais de 20 vagas de emprego pelo Brasil

A Huawei, líder global em tecnologia da informação e infraestrutura, abre mais de vinte vagas de emprego pelo Brasil. A empresa está presente em diversas regiões do país, e oferece oportunidades em diferentes áreas de atuação. Para fazer parte deste grande time, os interessados devem atentar-se aos critérios mínimos e residir em regiões com vagas disponíveis. Confira.

Huawei anuncia a contratação de novos colaboradores no Brasil

Além de salários fixos acima da média do mercado, oportunidades de crescimento em todos os setores e contrato CLT, todos os seus colaboradores contam com diversas vantagens, incluindo: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida e mais.

Criada no ano de 1987, a empresa Huawei é uma fornecedora de nível global nos segmentos de comunicação e tecnologia da informação. Atualmente conta com a colaboração de 194.000 funcionários, que operam em suas diversas unidades espalhadas por todo o mundo.

Presente em 170 países, a companhia atende anualmente mais de três bilhões de clientes. Confira as vagas disponíveis para candidatura.

Estagiários em Projetos de Telecomunicações – São Paulo;







Estagiários em Engenharia – Curitiba;







Aprendiz Administrativo – Sorocaba;







Estagiários em Network Technology – São Paulo;







Auxiliares Administrativos (vaga afirmativa para portadores de deficiência) – Belo Horizonte.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Seara abre mais de 50 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para ter acesso às demais oportunidades e todas as informações necessárias para a conclusão do cadastro, o interessado deverá acessar o site 123empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.