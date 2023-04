Hyva do Brasil CONTRATA PESSOAS no Sul

A Hyva do Brasil, empresa que é uma dos fornecedoras líder a nível mundial em soluções de transporte altamente eficientes e inovadoras para as indústrias de serviços ambientais e de veículos comerciais, está atrás de novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas disponíveis:

Almoxarife – Unidade de Hidráulicos 1º Turno – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Analista de Aplicações – Comercial – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Planejamento – Comércio Internacional – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção – 3º T – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção II – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Banco de Talentos: Área Técnica/Engenharia – Caxias do Sul – RS;

Estagiário de Vendas – Peças de Reposição – Caxias do Sul – RS – Estágio;

Estagiário Engenharia de Processo / Manufatura – Caxias do Sul – RS – Estágio;

Estágio Comercial – Exportação – Caxias do Sul – RS – Estágio;

Vendedor (a) Externo – Caxias do Sul – RS – Efetivo.

Mais sobre a Hyva do Brasil e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Hyva do Brasil, é interessante destacar que estamos falando de um dos fornecedores líder a nível mundial em soluções de transporte altamente eficientes e inovadoras para as indústrias de serviços ambientais e de veículos comerciais.

Além disso, em solo brasileiro desde 1995, é a única subsidiária sul-americana do Grupo Hyva, o maior fabricante mundial de cilindros hidráulicos telescópicos. Possui duas unidades independentes que são responsáveis pela produção dos Hidráulicos da marca e Guindastes articulados.

Ao todo, a empresa conta com mais de 300 funcionários só no Brasil, mas segue sempre buscando inovação e qualidade nas soluções de seus produtos e na excelência do atendimento interno e externo.

