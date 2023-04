IBAMA lança seleção com mais de 1.000 oportunidades em todo o Brasil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) está com processo seletivo aberto para contratação de brigadistas, chefes de esquadrão, chefes de brigadas e supervisores de brigadas.

O órgão prevê a contratação de mais de 1 mil novos servidores para atuação em diferentes regiões do país.

Os candidatos aprovados e contratados irão atuar no Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) e em suas coordenações estaduais.

O contrato de trabalho pode variar de acordo com cada localidade, mas o tempo médio previsto de contratação varia de cinco a seis meses.

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União dessa segunda-feira, 24 de abril.

As oportunidades contemplam candidatos com nível alfabetizado, fundamental, médio/técnico.

Os salários oferecidos pelo Ibama variam entre R$ 1.302 a R$ 5.208.

Locais e Vagas Ibama

Confira a disponibilidade de vagas, cargos e regiões a seguir:

Amazonas

Humaitá – TI Tenharim – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Apuí – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Humaitá – PA Maria Auxiliadora – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Humaitá – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Bahia

Serra do Ramalho – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Itaetê – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Barreiras – 30 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 2 de chefe de brigada);

Barreiras – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Itaetê – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Salvador – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Ceará



Quixeramobim – 45 vagas (36 de brigadista, 6 de chefe de esquadrão e 3 de chefe de brigada.

Distrito Federal

Brasília – 26 vagas (20 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 2 de chefe de brigada).

Goiás

Cavalcante – Comunidade Engenho II – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Cavalcante – Comunidade Vão do Moleque – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Cavalcante – Parque Municipal do Lava Pés – 30 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 2 de chefe de brigada);

Alto Paraíso – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Minaçú – TI Avá Canoeiros – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Teresina de Goiás – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Mundo Novo – PA Santa Marta – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Corumbá – 44 vagas (36 de brigadista, 6 de chefe de esquadrão e 2 de chefe de brigada).

Maranhão

Grajaú – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Amarante do Maranhão – Aldeia Juçaral – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Amarante do Maranhão – Aldeia Zutiwa – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Amarante do Maranhão – Aldeia Canudal – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Amarante do Maranhão – Aldeia Lagoa Comprida – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Amarante do Maranhão – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Amarante do Maranhão – TI Governador – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Fernando Falcão- TI Porquinhos – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Montes Altos – TI Krikati – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Buriticupú -Aldeia Lago Branco – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Bom Jardim – TI Caru – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

São Luís – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Santa Inês – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Imperatriz – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Minas Gerais

São João das Missões – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada).

Mato Grosso do Sul

Aquidauana – Aldeia Taunay Ipegue – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Aquidauana – Aldeia Limão Verde – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Aquidauana – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Miranda – Aldeia Cachoeirinha – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Porto Murtinho – Aldeia São João – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Porto Murtinho – Aldeia Alves de Barros – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Porto Murtinho – Aldeia Tomásia – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Corumbá – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Pará

Itaituba – 29 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada).

Altamira – TI Menkragnoti – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Altamira – TI Baú – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Novo Progresso – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Novo Progresso – uma vaga para supervisor de brigadas;

Monte Alegre – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Oriximiná – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Pau d’arco – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

São Geraldo do Araguaia – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Mojú – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Santarém – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Piauí

Floriano – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Alvorada do Gurguéia – 22 vagas (17 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Curimatá – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Uruçuí – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Paraná

Nova Laranjeiras- TI Rio das Cobras – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – 30 vagas (24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 2 de chefe de brigada);

Rio de Janeiro – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Teresópolis – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Rondônia

Porto Velho – 44 vagas (36 de brigadista, 6 de chefe de esquadrão e 2 de chefe de brigada).

Porto Velho – PA Joana D’arc – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Porto Velho – 1 vaga para supervisor de brigadas;

Machadinho D’Oeste – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Nova Mamoré – 29 vagas |(24 de brigadista, 4 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Cacoal – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

São Paulo

Avaí – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Eldorado – 15 vagas (12 de brigadista, 2 de chefe de esquadrão e 1 de chefe de brigada);

Ribeirão Preto – 1 vaga para supervisor de brigadas.

Requisitos para cada cargo

Brigadista – Ser alfabetizado e ter entre 18 e 59 anos.

Ser alfabetizado e ter entre 18 e 59 anos. Chefe de Esquadrão: Ser alfabetizado e ter entre 18 e 59 anos.

Ser alfabetizado e ter entre 18 e 59 anos. Chefe de Brigada: Ensino Médio completo e idade entre 18 e 59 anos completos.

Ensino Médio completo e idade entre 18 e 59 anos completos. Supervisor de Brigadas: Ensino Médio completo, idade entre 18 e 59 anos completos e experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas.

Em algumas localidades é necessário que o candidato possua Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio, com exceção do cargo de Supervisor de Brigadas.

Inscrições Processo Seletivo Ibama

Os interessados em participar do processo seletivo Ibama devem realizar até o mês de julho, presencialmente no endereço da unidade que deseja concorrer a vaga.

Os endereços estão disponíveis nos editais. Clique aqui para consultar.

As inscrições são gratuitas.

Etapas processo seletivo Ibama

Os editais do processo seletivo Ibama não informam detalhadamente as etapas de seleção, mas tomando como base o último processo seletivo, realizado em 2022, é possível afirmar que os candidatos passarão pelas seguintes etapas:

Teste de Aptidão Física e Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas para os cargos de brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão;

para os cargos de brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão; Análise de currículos para o cargo de supervisores;

para o cargo de supervisores; Curso de Formação;

Clique aqui para conferir os editais do Processo Seletivo do Ibama na integra e obter maiores informações.