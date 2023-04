Idade Mínima para Dirigir no Brasil é Alterada e Choca a Todos

O projeto de Lei (PL) 314/2023 está em análise no Congresso Nacional, e permite a jovens de 16 anos tirar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma autorização para conduzir um veículo. O deputado Roberto Duarte (Republicanos), autor do texto, diz que os cidadãos desta idade já estão prontos para dirigir.

Para conseguir uma CNH é preciso passar por algumas etapas, como por exemplo entrar em um Centro de Formação de Condutores (CFC), onde os estudantes terão aulas teóricas relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após esse processo, eles deverão fazer um simulado e finalmente, as aulas práticas.

De acordo com o Projeto de Lei, os jovens de 16 anos deverão passar por todas estas etapas para ter em mãos a sua CNH. Atualmente apenas pessoas maiores de 18 anos podem participar do processo e tirar o documento que permite ao cidadão dirigir seu carro em todo o território nacional.

Roberto Duarte afirma que não há sentido em limitar a idade para a obtenção da CNH com apenas 18 anos. Ele diz que atualmente, os jovens de 16 anos podem votar e participar da vida política do país. Para o deputado, eles têm maturidade suficiente para tirar a CNH e dirigir um veículo nas rodovias brasileiras.

Projeto de Lei da CNH

O Projeto de Lei, no entanto, possui algumas restrições que devem ser observadas. Analogamente, os jovens de 16 anos de idade que quiserem tirar sua CNH precisam ficar atentos a algumas questões. Eles não podem receber nenhuma multa gravíssima, que tem como consequência a perda de sete pontos na carteira.

Além disso, outro ponto a se observar é de que eles também não poderão receber multas graves, com perda de cinco pontos na CNH. Desse modo, o menor de idade também não poderá receber mais de uma infração média, que tem como consequência, a perda de quatro pontos em sua carteira de motorista.

Ademais, existe a possibilidade de o jovem de 16 anos, ao cometer um crime de trânsito, sofrer uma punição de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O PL estabelece que o adolescente irá receber sua CNH definitiva, depois de dois anos, no caso de cumprir com as regras estabelecidas.

Aprovação do PL

A princípio, o PL que permite aos jovens de 16 anos tirar sua CNH ainda não foi aprovado no Congresso Nacional. Ele precisa passar pela aprovação nas comissões e depois ir para o plenário, onde irá receber uma votação dos deputados federais. Caso passe, o PL precisa ir ao Senado Federal.

Se o Senado aprovar o PL, ele então deverá ser sancionado pelo presidente da república. Ele pode aceitar ou não o projeto. Portanto, ainda não se sabe se haverá a aprovação do PL que estabelece as carteira de habilitação para jovens de 16 anos. Espera-se que haja uma ampla discussão sobre o assunto.

Segundo Roberto Duarte, “os brasileiros vivem um constante processo de amadurecimento. O Brasil admite que jovens maiores de 16 anos votem e participem da vida política nacional… soa incongruente que ainda perdure a proibição de que jovens de 16 anos venham a conduzir carros ou motocicletas”.

Em síntese, mesmo com o direito de dirigir, os jovens de 16 anos devem ser responsáveis e ter um bom comportamento no trânsito. De outro modo, caso não cumpram o determinado pelo CTB, eles deverão aguardar até os 18 anos para então voltar a dirigir um veículo nas rodovias do país.

Carteira de Habilitação



A possibilidade de um jovem de 16 anos tirar sua CNH é bastante comum em outros lugares no mundo, como nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Deste modo, o PL do deputado Roberto Duarte abre esta possibilidade para os jovens brasileiros. Há, no entanto, muito o que se discutir a respeito.

Todavia, é preciso observar que algumas pessoas não concordam com essa possibilidade. Eles afirmam que os adolescentes não possuem a responsabilidade necessária para conduzir um veículo. De fato, ao dirigir um carro, é preciso observar as regras de trânsito e agir com uma certa prudência.

Em conclusão, muitos jovens veem esse PL como uma oportunidade de ter um carro em suas mãos. Por essa razão, esperam ansiosos pela sua aprovação. O projeto irá passar pelas comissões do Congresso Nacional, onde haverá uma análise e votação de seu texto. Há ainda um longo caminho para a sua aprovação.