Identidade Jovem para inscritos no CadÚnico: saiba como ter acesso a este benefício

O Cadastro Único é uma ferramenta fundamental para garantir que as famílias de baixa renda tenham acesso a uma série de benefícios sociais. Entre eles, está o Identidade Jovem para inscritos no CadÚnico, ou ID Jovem.

O documento oferece descontos em eventos culturais e esportivos em todo o país. Se você é um jovem e deseja ter acesso ao Identidade Jovem para inscritos no CadÚnico continue lendo a matéria desta quinta-feira (13) do Notícias Concursos. Assim, você saberá exatamente quem tem direito e como requisitar a ferramenta.

O que é o Identidade Jovem para inscritos no CadÚnico?

O Identidade Jovem é um documento virtual que pode ser emitido por jovens entre 15 e 29 anos que sejam inscritos no CadÚnico. Com ele, é possível ter acesso a descontos de, no mínimo, 50% no valor de ingressos para eventos culturais e esportivos em todo o país. Além disso, vale para vagas gratuitas ou com desconto em transportes interestaduais.

Para quem é destinado?

O ID Jovem é destinado a jovens entre 15 e 29 anos que sejam inscritos no Cadastro Único. Além disso, é necessário que a renda per capita da família seja de até dois salários-mínimos. Se você se enquadra nesses critérios, pode ter acesso a este benefício.

Como fazer a emissão do Identidade Jovem?

Para emitir o ID Jovem, é preciso acessar o site do programa, o https://idjovem.caixa.gov.br/. Na página principal, clique em “Emitir ID Jovem”.

Em seguida, preencha seus dados pessoais e informe o Número de Identificação Social (NIS), que pode ser obtido por meio do CadÚnico ou pelo site do Ministério da Cidadania. Após o preenchimento dos dados, o sistema gerará um código. Este deverá ser apresentado no momento da compra do ingresso ou da reserva de vaga em transporte interestadual.

Para verificar se você está qualificado para se cadastrar no ID Jovem, é preciso procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em sua cidade ou região. O CRAS é responsável por atualizar e acompanhar as informações do Cadastro Único.

Os documentos necessários para levar incluem:

Documento oficial com foto;

Número de Identificação Social (NIS), que pode ser encontrado no Cartão Cidadão, no extrato do FGTS ou na Carteira de Trabalho.

Além desses documentos, pode-se solicitar outros comprovantes de renda familiar e residência.



Após o cadastro, o próximo passo é emitir o documento de forma digital. Isso é possível pelo próprio interessado através do site do programa ou do aplicativo disponível para sistemas Android e Apple. Para gerar o documento, é necessário informar o nome completo, data de nascimento, nome da mãe e número NIS.

Depois de emitido, o jovem pode imprimir o ID Jovem ou utilizar a versão online disponível no aplicativo, visto que o documento tem validade de até 180 dias. Após o vencimento desse prazo, é necessário refazer o cadastro e emitir um novo documento.

Quais são os benefícios do Identidade Jovem para inscritos no CadÚnico?

O principal benefício do ID Jovem é o acesso a descontos em eventos culturais e esportivos em todo o país. Com ele, é possível pagar apenas metade do valor do ingresso em cinemas, teatros, shows, museus e outros eventos. Além disso, o programa oferece vagas gratuitas ou com desconto em transportes interestaduais, como ônibus e trem.

De modo geral, as empresas que oferecem transporte coletivo devem reservar quatro assentos para beneficiários do ID Jovem. Então, dois deles são gratuitos e os outros dois com desconto de 50% na tarifa.

Contudo, não é obrigatório que as empresas emitam passes gratuitos ou com desconto online, sendo necessário solicitar o bilhete físico nos terminais rodoviários. É importante notar que o benefício se aplica apenas ao valor da passagem, não incluindo taxas de embarque, pedágios ou outras cobranças adicionais.

Outra vantagem do Identidade Jovem é a possibilidade de participar do programa Juventude Viva. O programa tem como objetivo reduzir a violência contra a juventude negra e periférica. Por meio dele, pode-se ter acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer, além de cursos profissionalizantes e outras ações.

Como utilizar o ID Jovem?

Para utilizar o ID Jovem, basta apresentar o código gerado pelo sistema no momento da compra do ingresso ou da reserva de vaga em transporte interestadual. É importante lembrar que o benefício só é válido para eventos que ocorram em estados diferentes do seu de origem. Ademais, as vagas gratuitas ou com desconto em transportes interestaduais precisam de reserva com antecedência.