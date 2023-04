IFG Aplica Prova do Vestibular de Vagas Remanescentes no Domingo (16).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) realiza na tarde deste domingo, dia 16 de abril, a aplicação das provas do Vestibular 2023 que visa o preenchimento das vagas remanescentes. De acordo com o cronograma, a aplicação será no período da tarde, com início às 14h (horário de Brasília).

Os candidatos puderam se inscrever nesse processo seletivo até o dia 10 de abril. O IFG não cobrou taxa de inscrição para o Vestibular de vagas remanescentes.

Orientações para as provas

Conforme as orientações do IFG, a abertura dos portões será às 13h, com fechamento às 13h45, impreterivelmente. Os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência. A duração das provas será de 2 horas.

Para ter o acesso liberado ao local de prova, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto (original). Além disso, os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do site do IFG, com o número do CPF do inscrito. A aplicação das provas será nos seguintes municípios de Goiás: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

Provas de redação

De acordo com o edital, a prova aplicada pelo IFG será de Redação em Língua Portuguesa. A proposta de redação será sobre tema da atualidade. O edital estabelece ainda que o IFG avaliará os seguintes aspectos:

adequação ao tema proposto;

apropriação dos textos da coletânea e de outras fontes em favor do projeto textual do candidato;

adequação à modalidade escrita formal da língua portuguesa;

uso adequado dos critérios de coesão e coerência textuais;

adequação ao gênero presente na proposta selecionada pelo candidato.

A avaliação valerá 100 pontos e, conforme o edital, a classificação final será dada pela pontuação obtida na Prova de Redação. Desse modo, o candidato que obtiver nota inferior a 30 (trinta) pontos na redação será eliminado do processo seletivo.

Oferta de vagas

A oferta total do IFG é de 300 vagas remanescentes para ingresso em 21 opções de cursos de graduação. O ingresso dos candidatos aprovados será no segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

De acordo com o edital, os cursos ofertados nesse processo seletivo são os seguintes:



Anápolis : Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Licenciatura em Química; Tecnologia em Logística.

: Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade; Licenciatura em Química; Tecnologia em Logística. Aparecida de Goiânia : Licenciatura em Pedagogia Bilíngue.

: Licenciatura em Pedagogia Bilíngue. Cidade de Goiás : Bacharelado em Agronomia; Licenciatura em Artes Visuais; Bacharelado em Cinema e Audiovisual.

: Bacharelado em Agronomia; Licenciatura em Artes Visuais; Bacharelado em Cinema e Audiovisual. Goiânia : Licenciatura em Ciências Biológicas; Bacharelado em Turismo; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras-Português; Licenciatura em Matemática.

: Licenciatura em Ciências Biológicas; Bacharelado em Turismo; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras-Português; Licenciatura em Matemática. Itumbiara : Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Elétrica.

: Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Elétrica. Jataí : Bacharelado em Engenharia Elétrica.

: Bacharelado em Engenharia Elétrica. Senador Canedo : Bacharelado em Engenharia de Produção.

: Bacharelado em Engenharia de Produção. Uruaçu : Licenciatura em Química; Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

: Licenciatura em Química; Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Valparaíso: Licenciatura em Matemática.

Resultados

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado preliminar do Vestibular 2023 Vagas Remanescentes está prevista para o dia 20 de abril. Os interessados em contestar o resultado poderão interpor recursos até o dia 21 de abril, por meio do site do IFG.

Após a análise dos recursos, o IFG divulgará o resultado final no dia 24 de abril. Na mesma data, o Instituto deve publicar orientações para as matrículas dos convocados para o preenchimento das vagas em 1ª chamada.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

