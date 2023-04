IFG recebe inscrições para vagas remanescentes até 10 de abril

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para diversas vagas remanescentes em 21 cursos de graduação. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 12h dia 10 de abril.

Conforme as orientações do IFG, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site do Instituto. No momento do cadastro, os candidatos deverão preencher o requerimento de inscrição e o questionário socioeconômico, disponibilizados na página de inscrição. A inscrição para este processo seletivo é gratuita.

Processo de seleção

De acordo com o edital, a classificação dos inscritos será feita por meio do desempenho obtido pelos candidatos no exame aplicado pelo IFG. A aplicação da prova de redação está marcada para o dia 16 de abril. A convocação dos candidatos sairá no dia 13 de abril, com os locais de aplicação das provas.

A proposta de redação será sobre tema da atualidade. O edital estabelece ainda que o IFG avaliará os seguintes aspectos:

Adequação ao tema proposto);

Apropriação dos textos da coletânea e de outras fontes em favor do projeto textual do candidato;

Adequação à modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Uso adequado dos critérios de coesão e coerência textuais;

Adequação ao gênero presente na proposta selecionada pelo candidato.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, ao todo, o IFG está ofertando 300 vagas para ingresso em 21 cursos ainda no primeiro semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

Para o Câmpus Goiânia, há a oferta de 54 vagas distribuídas entre os cursos de Bacharelado em Turismo (12) e nas Licenciaturas em História (17), em Letras – Português (7) e em Matemática (18).

A publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo está prevista para o dia 20 de abril, com recebimento dos recursos até o dia 21 de abril. O resultado final será publicado em 24 de abril.

Acesse o site do IFG para mais informações.

