IFPI abre inscrições para Exame Classificatório 2023/2

O período de inscrição para o Exame Classificatório 2023/2 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) foi aberto nesta quinta-feira, dia 27 de abril, às 16h. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 6 de junho de 2023.

A oferta total do IFPI é de de 1.460 vagas. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos na Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas formas Concomitante e/ou Subsequente.

Conforme as orientações do Instituto, os interessados deverão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do Processo de Seleção.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até 7 de junho. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 15,00. O pagamento poderá ser feito nas agências e caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou seus correspondentes bancários.

Isenção do pagamento da taxa

Ainda de acordo com o edital, os estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 27 de abril e 22 de maio.

Conforme as orientações do edital, os interessados devem fazer o pedido no ato da inscrição, mediante escolha da inscrição do tipo “Isento” e indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e documento de identificação RG.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está prevista para o dia 23 de maio, com o recebimento de recursos até o dia 24 seguinte. Após analisar os recursos, o IFPI publicará o resultado final da isenção em 25 de maio.

Provas

A classificação dos candidatos para o preenchimento de vagas será feita por meio do desempenho por eles obtido em prova aplicada pelo IFPI. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 2 de julho de 2023.

Conforme o edital, a avaliação contará com 60 questões sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 30 vagas de cada. Os candidatos podem consultar o conteúdo programático da prova na íntegra por meio do site do IFPI.

Os candidatos que precisarem de tratamento por nome social puderam enviar as solicitações nos dias 22 e 23 de abril. O IFRS já divulgou o resultado final dos pedidos de tratamento por nome social em seu site.

Já os estudantes que necessitam de Atendimento Especial no dia das provas deverão indicar essa demanda no momento da inscrição, do dia 27 de abril ao dia 6 de junho. Esse prazo também vale para a solicitação da Heteroidentificação dos candidatos que irão concorrer às vagas para Pretos, Pardos e Indígenas. A divulgação dos resultados de ambas as solicitações está prevista para o dia 14 de junho de 2023.



Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, ao todo, o IFPI está ofertando 1.460 vagas para cursos técnicos subsequentes e para técnicos concomitantes ao Ensino Médio de diversas áreas. Confira quadro de vagas por campi aqui.

Parte das vagas está reservada para estudantes egressos de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para Pretos, Pardos e Indígenas e para PcDs. Os candidatos aprovados dentro dos cotas raciais deverão passar pelo procedimento de heteroidentificação para ter direito às vagas reservadas.

Resultado

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Exame Classificatório 2023/2 está marcada para acontecer a partir do dia 24 de julho de 2023. Na mesma data, o IFPI deve publicar a convocação em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Acesse o edital do processo seletivo na íntegra.

