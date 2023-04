IFRN Inicia Inscrições para Licenciatura em Matemática a Distância

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) lançou edital de abertura para a seleção de novos alunos para curso de Licenciatura em Matemática ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com o edital, ao todo, o IFRN está ofertando 75 vagas.

Conforme o cronograma, as inscrições para o processo seletivo serão recebidas no período das 14h do dia 19 de abril até as 17h do dia 25 de abril de 2023.

Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Processo Seletivo do IFRN. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 50, dentro do prazo estabelecido.

No momento da inscrição, além de informar todos os dados solicitados, os interessados deverão anexar todos os documentos solicitados pelo Instituto. De acordo com o edital, o IFRN exige a apresentação dos seguintes documentos:

Histórico acadêmico de Ensino Médio;

RG e CPF;

Declaração de exercício docente devidamente assinada pelo responsável da instituição de ensino;

Documentos que comprovem os títulos especificados no edital, entre outros.

Somente os professores da educação básica (rede pública ou privada) poderão concorrer às vagas ofertadas nesse processo seletivo. O Processo Seletivo para ingresso no Curso Superior de Licenciatura em Matemática está aberto aos profissionais que atuam na docência nas redes públicas ou privadas.

Processo de seleção

Ainda de acordo com o edital, esse processo seletivo não contará com a aplicação de provas. A classificação será feita exclusivamente por meio da análise documental. Portanto, no momento da inscrição, é fundamental enviar os documentos solicitados.

Para comprovação da atuação docente, será exigida, no ato da inscrição, uma declaração assinada pelo diretor da instituição de ensino. Nesse sentido, os candidatos serão selecionados a partir do desempenho obtido na avaliação de Curriculum Acadêmico. De acordo com o edital, o IFRN vai considerar três especificações:

a) Exercício profissional de docência na rede pública, valendo 5 pontos por ano de trabalho até o máximo de 50 pontos;

b) Exercício profissional de docência na rede privada, valendo 5 pontos por ano de trabalho até o máximo de 30 pontos; e

c) Cursos de Formação Continuada/Capacitação em Educação, valendo 5 pontos por curso até no máximo 20 pontos.

Sobre o curso

De acordo com o edital, o curso de Licenciatura em Matemática terá duração de cinco anos. Apesar de ser ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD), o curso exige alguns encontros presenciais para fins de classificação. Há vagas para os polos de apoio presencial nos seguintes municípios: Canguaretama; Marcelino Vieira; e Mossoró.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o polo de apoio presencial no qual deseja realizar as atividades presenciais.



Vagas e resultados

Conforme o cronograma, ao todo, o IFRN está ofertando 75 vagas para o curso de Licenciatura em Matemática, sendo 25 vagas para cada um dos polos presenciais (Canguaretama, Marcelino Vieira, e Mossoró).

Haverá reserva de parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Os estudantes que tenham feito essa etapa do ensino em escolas particulares, mesmo em condição de bolsista, não poderão concorrer às vagas reservadas. Há também reserva de vagas para candidatos pretos, pardos e indígenas.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 12 de maio, enquanto as matrículas serão recebidas entre os dias 15 e 19 do mesmo mês.

Acesse o edital do processo seletivo na íntegra para mais informações.

