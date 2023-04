IFRS Estabelece Data Limite para Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição no Vestibular 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) encerra nesta terça-feira, dia 25 de abril, o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os interessados poderão solicitar a gratuidade na inscrição até as 23h59 de hoje.

De acordo com as orientações do edital, os pedidos de isenção da taxa devem devem ser feitos de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário disponibilizado no Portal de Ingresso do IFRS.

Além de preencher e assinar o Questionário Socioeconômico, os estudantes deverão enviar os documentos para comprovação dos critérios através de e-mail. Tanto o questionário como a lista de documentos necessários estão disponíveis no edital de abertura do Vestibular 2023/2.

Quem pode solicitar a isenção?

Ainda conforme estabelecido através do edital, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os estudantes que possuem renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capta. Nesse sentido, os estudantes só têm direito ao benefício da inscrição gratuita se a renda da família dividida pelo número de pessoas que moram juntas for menor ou igual a R$ 1.953,00 por pessoa.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa está prevista para o dia 27 de abril de 2023. A partir dessa data, os solicitantes poderão consultar a lista de isentos no site do IFRS.

Vestibular IFRS 2023/2

Nesta edição do vestibular, o IFRS está ofertando vagas para ingresso em diversos cursos técnicos e para cursos de graduação. De acordo com o cronograma, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2 será do dia 27 de abril a 8 de maio de 2023. As inscrições deverão ser feitas on-line, com o preenchimento de formulário de inscrição no site do Instituto.

Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro. O valor da taxa varia de acordo com o nível do curso pretendido pelo estudante e de acordo com a modalidade de seleção. O último dia para pagamentos da taxa é 9 de maio.

Apenas os cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) contam com inscrição gratuita, não sendo necessário solicitar isenção.

Processo de seleção

De acordo com o edital, para a seleção de novos alunos para os cursos técnicos, o Vestibular 2023/2 contará com três modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); sorteio público; e aplicação de provas. Para as duas primeiras modalidades, o valor da taxa é de R$ 20, enquanto para a seleção tradicional, com a aplicação de provas , a inscrição custa R$ 50.

O processo seletivo dos candidatos aos cursos de graduação contará com apenas uma modalidade, com a aplicação de provas sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Nesse caso, o valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00.

Provas



Você também pode gostar:

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas para todos os candidatos está marcada para o dia 4 de junho de 2023 e acontecerá nas cidades de Porto Alegre (capital), Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Rio Grande, Rolante, Vacaria e Viamão. O IFRS deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 31 de maio.

A publicação do gabarito preliminar da prova está prevista para o dia 5 de junho, com recebimento de recursos nos dias 6 e 7 seguintes. Após a análise dos recursos, o gabarito definitivo será liberado em 12 de junho.

A divulgação do resultado final está prevista para 16 de junho, às 18h. Na mesma data o IFRS deve publicar a convocação, as orientações e prazos para as matrículas da 1ª chamada.

Veja mais detalhes no site do IFRS.

Leia também IFSP abre inscrições do Processo Seletivo 2023/2, com oferta de mais de 2 mil vagas para cursos técnicos; saiba mais.