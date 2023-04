IFTO divulga período de inscrição do Vestibular 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) divulgou o edital de abertura com as principais datas e procedimentos do Vestibular 2023/2. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano nos cursos técnicos e de graduação.

De acordo com o documento, o período de inscrição será do dia 19 de abril ao dia 18 de maio de 2023. Como é feito tradicionalmente, os interessados deverão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, por meio do site Seja IFTO.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. O valor da taxa de inscrição para os cursos técnicos é de R$ 20,00. Para os cursos de graduação, o valor da taxa é de R$ 40,00.

Isenção da taxa

A universidade vai conceder a isenção da taxa para candidatos de baixa renda com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a um salário mínimo e meio. O período para envio dos pedidos de isenção será do dia 19 ao dia 28 de abril.

A divulgação do resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 3 de maio, com o recebimento de recursos até o dia 4 seguinte. Após a análise dos recursos, o IFTO divulgará as respostas no dia 5 de maio.

Atendimento especializado

O edital indica ainda que os pedidos de atendimento especializado e as solicitações de tratamento por nome social poderão ser feitos no período de 19 de abril a 18 de maio. Conforme as orientações do documento, essas solicitações devem ser feitas no momento da inscrição.

Vestibular IFTO 2023/2

Conforme indicado no edital, a seleção dos candidatos contará com a aplicação de provas. Segundo o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 4 de junho de 2023.

As avaliações serão compostas por questões objetivas sobre assuntos correspondentes ao nível do curso desejado. Nesse sentido, a prova para os candidatos aos cursos de graduação contarão com questões sobre as seguintes áreas:

Grupo de Conhecimento 1 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Grupo de Conhecimento 2 – Matemática e suas Tecnologias: Matemática;

Grupo de Conhecimento 3 – Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química;

Grupo de Conhecimento 4 – Ciências Humanas e suas Tecnologias: Geografia, História, Filosofia, Sociologia;

Grupo de Conhecimento 5 – Redação.

Oferta de vagas



Conforme o edital, ao todo, o IFTO está ofertando 120 vagas para cursos técnicos e 297 vagas para cursos de graduação. Há vagas em cursos técnicos ministrados em Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Araguaína, e vagas para as graduações ofertadas nas cidades de Colinas do Tocantins, Palmas e Porto Nacional.

Ainda de acordo com o edital, os cursos técnicos concomitantes ofertados são Agricultura (Lagoa da Confusão) e Agropecuária (Pedro Afonso). Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio com vagas disponíveis são Agricultura (Lagoa da Confusão), Agropecuária (Pedro Afonso) e Enfermagem (Araguaína).

Já os cursos superiores ofertados no Vestibular 2023/2 são os seguintes: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia Agronômica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Gestão Pública; Logística; Pedagogia; e Sistemas para Internet.

Resultados

O IFTO divulgará o gabarito preliminar da prova logo após a aplicação das provas, após as 19h do dia 4 de junho, com recebimento de recursos até o dia 5 seguinte.

A divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2023/2 está prevista para o dia 26 de junho, com recebimento de recurso no dia 27 seguinte, enquanto o resultado resultado final está previsto para 29 de junho. O início do segundo semestre letivo será em agosto.

