Incentiv OFERECE EMPREGOS em SC e Remotos

A Incentiv, startup que conecta todo o ecossistema de leis de incentivo fiscal, com o propósito de solucionar as dificuldades que existem tanto para as empresas investidoras quanto para os projetos proponentes, oferecendo produtos e soluções específicas para cada um deles, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, vale a pena conferir a lista de vagas abaixo:

Analista de Relacionamento com Proponentes Pleno (projetos aprovados em leis de incentivo fiscal) – Vaga Afirmativa – Exclusiva para Pessoas Pretas – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Sucesso do Cliente Pleno – Vaga Afirmativa – Exclusiva para Pessoas Pretas – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Florianópolis – SC e Remoto – Banco de talentos;

Designer Analista JR – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo;

Pesquisador Bolsista CNPq Monitore – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Incentiv e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Incentiv, é interessante ressaltar que as empresas podem contar com tecnologia para toda a jornada de uso das leis de incentivo fiscal, enquanto os proponentes recebem desde consultoria para otimizar a jornada de captação até o monitoramento dos resultados. Confira alguns números da companhia:

400 projetos financiados com sucesso;

R$ 175 milhões captados;

1000 projetos cadastrados na plataforma;

100 empresas já patrocinaram projetos.

Por fim, segundo a Innovation Latam, trata-se da 26ª startup mais inovadora da América Latina. Ganhou o prêmio LIDE Rio Preto e Brazil at Silicon Valley, entre outros.

