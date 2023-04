Incidentes de Kardashian levam a comunidade de Hidden Hills a reforçar a segurança

A comunidade fechada de Hidden Hills que alguns dos Kardashians e outras pessoas ricas chamam de lar está investindo em melhorias de segurança sérias – uma mudança provocada por uma onda de visitantes não convidados para as irmãs famosas.

Somos informados de que a nova tecnologia permite relatórios em tempo real de intrusos, e as medidas estão fazendo maravilhas pela taxa de criminalidade da área. Os roubos passaram de múltiplos a cada semana para zero. Além disso, potenciais invasores foram parados e afastados antes que as coisas piorassem.