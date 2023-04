Inclusão de Trabalhadores Rurais nos Programas Sociais do Governo: Uma Análise de MDS e MST.

Segundo informações oficiais, uma possível parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) pode integrar trabalhadores rurais nos programas sociais governamentais.

Trabalhadores rurais podem ser incluídos nos programas sociais

Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), uma parceria pode surgir para complementar medidas que objetivam tirar o Brasil do mapa da fome e da miséria, ocasionando assim a diminuição da desigualdade social.

Inclusão produtiva

Em reunião oficial ocorrida entre representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) com representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), foram discutidas perspectivas quanto à possibilidade de realizar um processo de inclusão produtiva no país.

Dessa maneira, famílias acampadas pelo Brasil sob a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), poderão ser incluídas em programas sociais.

Segundo a recente divulgação oficial, o encontro debateu ações para valorizar a produção dos assentados. Assim, garantindo renda para as famílias que estão acampadas através da comercialização de suas respectivas produções.

Reforma agrária

A divulgação oficial informa que entre os dias 10 e 14 de maio, ocorrerá 4ª Feira Nacional de Reforma Agrária, em São Paulo. Sendo assim, é possível que ambos os representantes se reencontrem para discutir estes e outros processos.

A recente reunião oficial levantou a importância de garantir a produção de alimentos. Visto que muitos desejam trabalhar e não têm condições viáveis para um processo de plantação e produção.

Atualização do CadÚnico

Por isso, uma das ações pode ser atualizar o CadÚnico (Cadastro Único) dos envolvidos para atualizar as condições, incluindo as pessoas de acordo com a elegibilidade dos benefícios atuais.

Diversos programas atuais podem melhorar a condição de renda e elevar a qualidade de vida de muitas famílias. Tais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Cisternas e Fomento Rural, por exemplo.

Ações no combate à fome

Além disso, a reunião também reforçou o papel fundamental do MDS no que tange ao combate a desigualdade social, principalmente sobre a necessidade de combater a fome no país.



De acordo com a coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Ceres Hadich, o Brasil é um país com elevado potencial de produção. Portanto, a fome no país é um elemento de contradição.

Ainda de acordo com a coordenadora Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), a reforma agrária é parte importante de um processo para o desenvolvimento do país. Além disso, Ceres Hadich reforçou a necessidade de uma rápida solução, já que a forma é uma situação imediata.

Portanto, além de ações imediatas, também é necessário considerar medidas em médio e longo prazo. Visto que os alimentos produzidos pela agricultura familiar e por cooperativas, devem ser redirecionados para o combate da situação da insegurança alimentar do Brasil.

Além disso, é necessário elaborar um plano que envolva a reforma agrária em médio prazo para que o Brasil possa garantir a soberania alimentar internamente.

Agricultura familiar

A secretaria extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Burity, ressaltou que o MDS fortalece a agricultura familiar.

Além disso, a representante do MDS destacou que a agricultura é de grande valia para o abastecimento do país, bem como é uma forma de garantir uma alimentação adequada. Desta maneira, o setor da agricultura também sofre perdas com a situação de empobrecimento das famílias brasileiras.

O fortalecimento da agricultura familiar é uma forma de elevar a produção sustentável no país. Desta maneira, pode gerar uma economia positiva e combater a situação atual da fome. Além disso, esse processo pode gerar novas medidas para garantir ações que protejam o meio ambiente.