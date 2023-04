Indignação no Grand National: Três cavalos mortos, 118 prisões devido a protestos de animais

o Grand Nationaluma das corridas de cavalos mais famosas do mundo, foi adiada no sábado depois que ativistas dos direitos dos animais escalaram cercas ao redor do perímetro do hipódromo de Aintree e entraram na pista.

Um total de 118 pessoas foram presas por suspeita de danos criminais e ofensas de perturbação da ordem pública em uma tentativa de interromper a corrida, informou a polícia de Merseyside.

Muitos ativistas de um grupo estimado de 300 pessoas escalaram as cercas altas ao redor do hipódromo nos arredores de Liverpool e entraram na pista alguns minutos antes do início da corrida. Alguns se fixaram nas cercas da corrida usando cola e dispositivos de bloqueio, de acordo com o Organização Animal Risingantes de ser levado pela polícia e agentes de segurança.

Indignação no Grand National: três cavalos mortos, 118 prisões devido a protestos pelos direitos dos animais

Policiais e oficiais de segurança foram vistos parando outros ativistas sacudindo as cercas do perímetro para evitar que fossem escaladas. Moradores locais foram vistos ajudando a segurança a manter os ativistas longe do curso

Como resultado, a corrida foi adiada e os 39 cavalos competidores foram mantidos no ringue de desfile. Estava originalmente programado para começar às 17h15, horário local (16h15 GMT), e acabou começando cerca de 15 minutos depois.

O dia começou com três pessoas presas em conexão com um plano dos ativistas para atrapalhar a corrida. Todos os três foram presos por “suspeita de conspiração para causar perturbação pública”, disse a polícia. Seus nomes não foram divulgados.

“Respeitamos o direito de protesto pacífico e expressão de opiniões”, disse a polícia de Merseyside, “mas o comportamento criminoso e a desordem não serão tolerados e serão tratados com firmeza”.

Animal Rising convocou os manifestantes a se reunirem do lado de fora da pista de corrida para exigir o fim da “crueldade animal para entretenimento”. O grupo twittou um vídeo que, segundo ele, mostra um de seus porta-vozes sendo preso no protesto.

A polícia disse que está trabalhando com os organizadores da corrida antes e durante o Grande Festival Nacional, que começou na quinta-feira.

Dark Raven e Hill Sixteen morreram em corridas em Aintree no sábado

O ativista do Animal Rising, Alex Lockwood, disse esta semana à estação de rádio britânica talkSPORT que eles planejavam atrapalhar o Grand National, argumentando que ficar do lado de fora e distribuir panfletos “nunca impediu nada”.

Outros assuntos inflamados foram as notícias de que dois cavalos – Dark Raven e Hill Sixteen – morreram em corridas em Aintree no sábado. Hill Sixteen estava em campo pelo Grand National e morreu após sofrer uma “lesão irrecuperável”, disseram os organizadores.

Na quinta-feira, outro cavalo – o Envoye Special – sofreu um ferimento fatal no Foxhunters’ Chase, que é atropelado pelas cercas usadas para o Grand National.

“Este horrível ‘esporte’ continua a tirar vidas diante de nossos olhos. É hora de banir esta indústria horrível”, escreveu Animal Rising no sábado.

O Grand National está entre os maiores eventos do calendário esportivo britânico e é considerado uma das corridas de cavalos mais perigosas do mundo devido ao tamanho das cercas.

Mudanças foram feitas em 2012 para tornar o percurso mais seguro, incluindo o amolecimento de algumas das cercas, depois que dois cavalos morreram no Grand National naquele ano e em 2011.

Houve quatro mortes de 356 corredores nos nove Grand Nationals desde então. Quatro cavalos morreram no festival de Aintree no ano passado, incluindo dois que ficaram feridos no Grand National.