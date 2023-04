INEC oferece Oportunidades em Todo o País; Confira as VAGAS!

O INEC (Instituto Nordeste Cidadania), uma Organização de Sociedade Civil (OSC), qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) desde 2003, que tem como foco principal o desenvolvimento sustentável de comunidades na região Nordeste do Brasil, está atrás de novos colaboradores. Posto isso, confira a lista de vagas:

Agente de Microcrédito Rural – Jequié – BA;

Agente de Microcrédito Rural – Ipirá – BA – Efetivo;

Agente de Microcrédito Rural – Bezerros – PE – Banco de talentos;

Assistente de Coordenação – Palmeira dos Índios – AL – Temporário;

Assistente de Coordenação – SELEÇÃO EXTERNA – Jacobina – BA – Efetivo;

Assistente de Coordenação – Caruaru – PE – Temporário;

Assistente de Coordenação -Araripina – PE;

Coordenador de Unidade – Colatina – ES – Banco de talentos;

Jovem Aprendiz – Casa Nova – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Campo Formoso – BA – Aprendiz;

Prestador de Serviços – Professor de Jogos Digitais – Itapiúna – CE – Temporário.

Mais sobre o INEC e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o INEC, é válido frisar que, com os dois programas, o INEC atende, anualmente, cerca de 3,5 milhões microempreendedodes e agricultores familiares, com mais de 13 bilhões investidos em 2019.

Além dos programas de microcrédito, o INEC investe em ações nas áreas cultural, de tecnologia e desenvolvimento comunitário, atendendo crianças, jovens e adultos por meio de projetos que contribuem de forma significativa com o desenvolvimento de uma cultura local e regional sustentável, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Por fim, atualmente, o INEC conta com mais de sete mil colaboradores em todos os estados do Nordeste e nos nortes de Minas Gerais e do Espírito Santo.

