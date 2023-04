Inep libera espelho da redação do Enem 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou para consulta o espelho da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Desse modo, os participantes e treineiros já podem conferir o espelho por meio da Página de Participante.

De acordo com o órgão, o acesso ao espelho da redação apenas possui caráter pedagógico, já que a correção não pode ser contestada. Nesse sentido, o espelho permite que o estudante visualize como foi a correção do seu texto e quais aspectos poderia melhorar em uma futura produção textual.

A prova de redação do Enem vale até 1000 pontos. A correção é feita por dois profissionais corretores treinados pelo Inep. Ao todo, o Inep analisa cinco competências, valendo até 200 pontos cada. As competências são as seguintes:

Domínio da norma padrão da língua portuguesa;

Compreensão da proposta de redação;

Seleção e organização das informações;

Demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto;

Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os valores e considerando as diversidades socioculturais.

O tema da redação do Enem 2022 foi “Desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Já na reaplicação e no Enem PPL, o tema abordou “Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil”.

Enem 2023

O Inep já divulgou as principais datas e publicou o edital de isenção do Enem 2023. De acordo com o órgão, os interessados em participar da edição deste ano poderão realizar as inscrições no período de 5 a 16 de junho, na Página do Participante.

Já os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos entre os dias 17 e 28 de abril. Além disso, no mesmo prazo, o Inep receberá as justificativas de ausência do Enem 2022.

Ainda de acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Enem 2023 está marcada para os dias 5 e 12 de novembro, dois domingos consecutivos. A divulgação do gabarito das provas objetivas está marcada para o dia 24 de novembro de 2023, enquanto o resultado do Enem 2023 está previsto para 16 de janeiro de 2024.

