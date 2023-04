De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a análise divulgada sobre a conjuntura econômica no cenário atual destaca que o ano de 2022 foi marcado pela elevada inflação de modo global.

Inflação elevada é o destaque da análise da conjuntura econômica global

O Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a intensa onda inflacionária ocorrida nos últimos meses, desequilibrou diversos fatores no fluxo de oferta e demanda atual.

Conforme destaca a divulgação oficial, considerando o aspecto global, os níveis inflacionários alcançados não eram vistos há pelo menos 40 anos em países desenvolvidos.

Commodities

O preço de commodities agrícolas sofreu um impacto muito grande, considerando o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, as commodities metálicas e energéticas também foram desestabilizadas por diversos fatores em 2022.

O fim do isolamento social que foi imposto por conta da pandemia de Covid-19, trouxe estímulos fiscais para a economia global, entretanto, não foi o suficiente para conter a forte pressão do mercado de bens e serviços.

Dentro desse contexto, economias importantes para o mercado global operaram em nível decrescente e com crises internas de emprego e renda.

Além disso, mercados emergentes elevaram o valor das taxas de juros em curto prazo por conta da intensa inflação.

Assim sendo, os juros futuros também foram afetados em suas projeções, fato este que trouxe outras reações do mercado, como a elevação na curva de juros e as quedas consecutivas nas ações.

Desequilíbrio na oferta e demanda

Dessa maneira, é possível considerar que a instabilidade econômica de 2022 consolidou um cenário de desaquecimento econômico global para 2023.

Por conseguinte, este fator contribuiu para a queda no preço das commodities, o que pode indicar uma possível queda na inflação, seguindo o fluxo da economia que equilibra a oferta e a demanda através da elevação e da baixa de juros.

Economia americana



Os Estados Unidos da América (EUA) começaram 2022 com uma elevada inflação e, por conseguinte, uma alta taxa de desemprego.

Contudo, no segundo semestre houve uma queda na inflação americana, o que permitiu uma projeção positiva sobre o término dos ciclos de alta de juros consecutivos nos EUA.

A queda na curva de juros americana impulsiona a queda no valor do dólar americano, ante as moedas das economias centrais.

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), a zona do Euro vinha de uma recuperação positiva, considerando a pandemia oriunda do novo coronavírus em 2021.

No entanto, as consequências econômicas do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia marcaram o ano negativamente para a Europa.

Possível recessão global é apontada

Sendo assim, para o cenário econômico atual em 2023, índices contraditórios e iniciais apontam para um desaquecimento econômico global.

Entretanto, é necessário observar as ações das principais economias para a contingência do cenário projetado. Visto que medidas e ações podem modificar o fluxo de oferta e demanda e a taxa inflacionária global.