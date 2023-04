INFORMAÇÃO IMPORTANTE sobre 13º salário do INSS acalma brasileiros; saiba mais

O 13º salário é um benefício muito aguardado pelos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil. É uma gratificação que pode representar um alívio financeiro para muitos beneficiários, especialmente no final do ano. Com a chegada do ano de 2023, muitos segurados estão se questionando se o 13º salário do INSS será pago antecipadamente, como aconteceu em anos anteriores.

Na matéria deste domingo (09) do Notícias Concursos, exploraremos essa questão. Além disso, analisaremos se os beneficiários podem esperar pelo recebimento do 13º salário do INSS antes do fim do ano.

Contexto econômico e antecipação do 13º salário do INSS em anos anteriores

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado desafios econômicos, com altas taxas de desemprego e inflação. Em meio a esse cenário, o Governo Federal optou por antecipar o pagamento do 13º salário do INSS para os beneficiários como uma forma de estimular o consumo e aquecer a economia.

Em 2020 e 2021, por exemplo, o 13º salário do INSS foi antecipado para os meses de abril e maio, respectivamente. Ademais, essa foi uma estratégia para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia da COVID-19.

Benefícios da antecipação do abono

A antecipação do 13º salário do INSS pode trazer alguns benefícios para os contribuintes. O primeiro deles é a possibilidade de receber o dinheiro antes do fim do ano, o que pode ajudar nas despesas extras, como:

Compra de presentes;

Realização de viagens;

Pagamento de dívidas.

Além disso, a antecipação do benefício pode proporcionar uma maior tranquilidade financeira aos beneficiários. Então, permite o planejamento de gastos e investimentos.

Possibilidade de pagamento antecipado do 13º salário do INSS em 2023

No entanto, ainda não é possível afirmar com certeza se o 13º salário será antecipado em 2023. A decisão de antecipar ou não o pagamento do benefício depende de diversos fatores, como:

Situação econômica do país;

Políticas governamentais;

Disponibilidade de recursos do INSS.

Previsão de repasse de recursos

O decreto nº 10.410, que foi implementado por Jair Bolsonaro, ex-presidente, prevê o pagamento da primeira parcela entre o mês de agosto e o de setembro. Assim, a segunda parcela fica para os meses de novembro e dezembro. É importante ressaltar que a primeira parcela tem o repasse de 50% do montante do benefício. Já a segunda, o restante, com os devidos descontos.



Para aqueles que ganham um salário-mínimo, provavelmente o pagamento da primeira parcela ocorrerá do dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro, conforme número final do benefício. Portanto, a segunda parcela cairá do dia 24 de novembro até 07 de dezembro. Contudo, os que recebem acima de um salário-mínimo, receberão conforme o dígito final do benefício.

O 13º salário do INSS é um benefício importante para todos os segurados, mas a possibilidade de antecipação desse pagamento em 2023 ainda é incerta. É fundamental que os beneficiários façam um planejamento financeiro adequado, independentemente de haver ou não a antecipação do benefício. Com organização e conscientização financeira, é possível utilizar o 13º salário de forma eficiente. Assim, garantirá uma melhor gestão dos recursos financeiros e uma maior tranquilidade financeira ao longo do ano.