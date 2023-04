Inscrições Abertas para 127 Cursos EAD com Certificado na IFMG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) está com o período de inscrição aberto para o preenchimento de vagas em diversos Cursos de Formação Inicial ou Continuada (FIC). De acordo com o Instituto, os cursos são oferecidos na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Os estudantes que concluírem os cursos com um bom aproveitamento terão direito à certificação. Ainda de acordo com o IFMG, os cursos são totalmente gratuitos e podem ser feitos por pessoas de todo o Brasil.

São 127 opções de curso

Ao todo, através da Plataforma +IFMG, o Instituto está ofertando 127 opções de cursos de formação inicial e continuada.

Marketing Digital: ferramentas gratuitas para promoção de vendas;

Comunicação e Marketing Pessoal: autopromoção profissional e processos eletivos;

Análise e produção de textos de comunicação I;

Coesão Textual: Dominando a Competência IV da Redação do Enem;

Educação Profissional e Tecnológica: História, Conceitos e Práticas;

História das Ciências e o Método Científico: Bases para a Educação Científica;

Administrador de Organizações Civis: Direitos Humanos e Justiça;

Ensino e Aprendizagem: A comunicação professor/ aluno;

Metodologias Ativas em sala de aula: novas estratégias para velhos problemas;

Professores de Línguas Estrangeiras Modernas: formação, métodos, abordagens e possibilidades;

Educação Ambiental para Professores: Conceitos Básicos;

Formação Docente em Metodologias Ativas: práticas de ensino e aprendizagem criativas;

Práticas de ensino: Pensamento utópico, utopia e distopia em sala de aula;

Ensino e Aprendizagem: Teorias, Métodos e Avaliação;

Gêneros Textuais Acadêmicos para Ensino Técnico, Graduação e Pós-Graduação;

Meios Multissemióticos e Ensino: Buscando Estratégias para Sala de Aula;

Metodologias de ensino: mapa conceitual & aprendizagem significativa;

Microbiologista: conhecendo o HPV, suas doenças e vacinas;

Conceitos Avançados sobre Algoritmos e Programação com a Linguagem Java;

Introdução aos Algoritmos e à Programação Básica com a Linguagem Java;

Operador e Programador de Sistemas Automatizados: Práticas Iniciais em CLP;

Fundamentos de Lógica, Teoria dos Números e Criptografia;

Materiais cerâmicos: estruturas, propriedades e diagramas de fases;

Trilha de capacitação em conduta ética em atividades com seres humanos;

Análise e Visualização de Dados com Power BI;

Auxiliar de Escritório/Administrativo: Ferramentas e Competências Básicas;

Matemática Financeira: Uma Abordagem via Progressões e Funções;

Boas práticas de Segurança do Trabalho em Laboratórios;

Editor de texto e imagem: uso da ferramenta LaTeX;

Tecnologia da Informação para o Trabalho Remoto: Usando Agendas e Reuniões Virtuais;

Auxiliar de Laboratório de Ciências da Natureza: Química;

Gestão de Projetos: Gerenciamento das Partes Interessadas;

Aportes para o ensino de história da África e afrodiaspórica: conceitos fundamentais, intelectuais negras e diálogos atlânticos;

Educação Inclusiva: Introdução ao Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Princípios do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica.

Como realizar a inscrição?

Conforme indicado pelo IFMG, os interessados em participar de um desses cursos podem realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site do IFMG. No entanto, é necessário criar antes um cadastro na Plataforma +IFMG.

Após realizar o cadastro, o estudante receberá uma mensagem através do e-mail cadastrado com o link de confirmação. Desse modo, o estudante deverá confirmar o cadastro. Com o cadastro feito, o estudante deverá acessar a lista de cursos e clicar no curso de interesse. Depois disso, o estudante deve clicar em “Inscrever-me” e, assim, poderá iniciar o seu curso.

De acordo com o Instituto, os cursos contam com certificado. No entanto, o IFMG só emitirá a certificação para os estudantes que concluírem o curso com um bom aproveitamento. Além disso, é preciso concluir as formações no prazo indicado na plataforma.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!