Inscrições Abertas para Concurso PGM Natal com Salários de R$ 21,7 mil!

Na relação de candidato foram pontuados:

316 inscritos para analista contábil;

135 inscritos para analista de Tecnologia da Informação (TI);

4.356 inscritos para analista processual; e

6.667 vagas para técnico de procuradoria.

Confira aqui a relação de candidato por vaga.

Vagas concurso PGM Niterói RJ

Das 1.329 vagas, 29 são para provimento imediato. As oportunidades são divididas entre os cargos de nível médio e superior. Confira a tabela:

Cargo Ampla Concorrência PcD Negros e Pardos CR Nivel médio Técnico de procuradoria 14 2 4 1000 Nível superior Analista processual 5 1 1 200 Analista contábil 1 0 0 50 Analista de tecnologia da informação (TI) 1 0 0 50 TOTAL 21 3 5 1300

O cargo de técnico de procuradoria tem como requisito de escolaridade, nível médio. Por sua vez, os cargos de analista pedem que o candidato apresente diploma de nível superior.

De acordo com o edital, as vagas estão lotadas na Procuradoria Geral do Município, com sede no Município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As remunerações também dependem do cargo. Para os cargos de analista, os ganhos são de R$6.838,92 mais o auxílio alimentação. Já a carreira de técnico de procuradoria, os salários são de R$2.846,86 mais o auxílio alimentação.

Como serão as provas?