Inscrições Abertas para o CadÚnico: Uma Grande Vitória para Todos Hoje!

O novo CadÚnico é a porta de entrada para todos os benefícios assistenciais do Governo Federal. Além disso, também é utilizado como banco de dados para identificar famílias de baixa renda em programas dos governos estadual e municipal.

Dessa forma, é essencial manter o cadastro atualizado e, para quem ainda fez a inscrição, realizá-la o quanto antes. E para ajudar com isso, hoje trouxemos todas as informações sobre o CadÚnico e o passo a passo de como se inscrever.

Novo CadÚnico: o que é

Com a mudança na presidência, a volta do Bolsa Família e o pente fino que foi feito nos cadastros, manter a inscrição em dia nunca foi tão imperativo. Afinal, por meio da revisão dos cadastros, mais de 1,5 milhão de famílias devem sair do programa, segundo o Ministério do Desenvolvimento.

Desse modo, é essencial fazer a atualização do cadastro antes que seja tarde e o benefício seja cortado. Por isso, fazer parte do novo CadÚnico é de fundamental importância para quem recebe benefícios assistenciais.

Como se cadastrar no novo CadÚnico

Tanto para quem precisa fazer o cadastro pela primeira vez quanto para quem precisa entrar no novo CadÚnico, o processo é o mesmo. Primeiramente, é preciso haver um Representante da Unidade Familiar (RF) que pode ser qualquer membro da família maior de 16 anos. Contudo, o ideal é que seja uma mulher.

Assim, este RF deve ir até o CRAS da cidade e apresentar obrigatoriamente o seu CPF ou título de eleitor. No entanto, no caso de famílias quilombolas e indígenas, há exceções e o RF pode mostrar qualquer identificação, inclusive o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena) no segundo caso.

Inclusive, se o RF e/ou os demais integrantes da família não tiverem nenhum documento, também é possível entrar no novo CadÚnico. Nesse caso, os assistentes sociais irão realizar a entrevista e fazer o encaminhamento para que as pessoas tirem seus documentos.

Documentos necessários para fazer o cadastro

Quando o RF for até o CRAS para fazer a atualização cadastral ou o primeiro cadastro único, deve levar os seguintes documentos de todos os integrantes da família que representa:

RG;

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Carteira de Trabalho, se tiver;

Título de Eleitor, se tiver.

Vale ressaltar que se os membros não tiverem um ou mais dessas documentações, podem procurar o CRAS mesmo assim, pois poderão receber auxílio para tirá-los. E o quanto antes isso for feito, melhor, pois sem toda a documentação, o cadastro fica incompleto e a família não poderá receber os benefícios assistenciais até que o novo CadÚnico esteja pronto.

Quais programas assistenciais o novo CadÚnico abrange?



Como dissemos, estar inscrito no CadÚnico é obrigatório para todos os programas assistenciais do Governo Federal. Assim, quando você mantém seu cadastro em dia, pode estar apto a receber:

Bolsa Família; BPC (Benefício de Prestação Continuada); Tarifa Social de Energia Elétrica; Programa Minha Casa Minha Vida; Isenção de pagamento de inscrição no ENEM e concursos públicos; Programa Cisternas; Água Para Todos; Bolsa Verde; Bolsa Estiagem; Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Programa Nacional de Reforma Agrária; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Crédito Instalação; Carta Social; Serviços Assistenciais à Família; Programa Brasil Alfabetizado; Identidade Jovem, dentre outros.

Portanto, é essencial se manter em dia com o novo CadÚnico e atender a qualquer chamado para revisão cadastral que o governo fizer. Afinal, deixando de fazer isso, você deixa de ser elegível a qualquer um desses benefícios sociais.