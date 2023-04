Inscrições Abertas para o Concurso Bombeiros PI: Confira as Fases das Provas e Aproveite as 400 Vagas Disponíveis!

O concurso Bombeiros PI ( Piauí) está com inscrições abertas. Ao todo são 400 vagas para ingresso no Curso de Formação de Soldados, com salário inicial de R$ 3,8 mil.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de maio, por meio do site oficial da banca NUCEPE. Para participar é preciso pagar o valor de R$ 120.

Fases concurso Bombeiros PI

Como serão as fases das provas do concurso Bombeiros PI?

Ao todo são cinco fases, sendo elas:

a) Primeira Etapa , de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa;

, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa; b) Segunda Etapa , de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico);

, de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico); c) Terceira Etapa , de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo;

, de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo; d) Quarta Etapa , de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, na qual serão adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas;

, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, na qual serão adotados critérios científicos e objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas; e) Quinta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na Investigação Social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como da vida atual do candidato.

Vagas concurso Bombeiros PI

Como já mencionado, o concurso Bombeiros PI está disponibilizando 400 vagas, que serão distribuídas do seguinte modo:

Vagas imediatas 180 vagas para o sexo masculino 20 vagas para o sexo feminino

Cadastro reserva 180 vagas para o sexo masculino 20 vagas para o sexo feminino



Quem pode se inscrever no concurso Bombeiros PI?

Para participar do concurso Bombeiros PI é preciso seguir os requisitos estabelecidos no edital. Sendo eles:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter altura mínima de 1,60m para homem e 1,55m para mulher;

Apresentar ilibada conduta pública e privada;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função bombeiro militar;

Ter concluído o Ensino Superior em qualquer área;

Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados (CFSd BM);

Se Reservista das Forças Armadas, deverá o candidato ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento BOM; e

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou obter permissão para dirigir na Categoria “AB”.

As juntas médicas, designadas pelo NUCEPE/UESPI e responsáveis pela avaliação médica e a avaliação dos exames laboratoriais e complementares, serão compostas por:

01 médico cardiologista, 01 médico ortopedista, 01 médico ginecologista, 01 médico oftalmologista, 01 médico clínico e 01 dentista.

Exames solicitados



Os exames pedidos no concurso Bombeiros PI serão laboratoriais e médicos complementares:

Dos Exames Laboratoriais

I – sangue: hemograma completo (com contagem de plaquetas), coagulograma, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol (total e frações – LDL, HDL e VLDL), triglicerídeos, gama-GT, fosfatase alcalina, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia para doença de Chagas (pelo menos 2 métodos), VDRL (ou sorologia para sífilis), perfil sorológico para hepatite B (incluindo obrigatoriamente: HBsAg, HBeAg, Anti HBc (IgM e IgG), Anti HBe, Anti HBs), sorologia para hepatite C (Anti HVC) e tipagem sanguínea (grupo ABO e fator Rh);

II – Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS).

Dos exames médicos complementares

Eletroencefalograma (EEG), com laudo;

B. Eletrocardiograma, com laudo;

C. Teste ergométrico, com laudo;

D. Radiografia de tórax em projeções póstero-anterior (PA) e perfil com laudo; radiografia da coluna vertebral em PA e perfil, escanometria;

E. Avaliação oftalmológica: laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por especialista (oftalmologista) com RQE ou documento comprobatório de sua especialidade, que deve, adicional e obrigatoriamente, citar os seguintes aspectos (e resultados de exames médicos):

1) acuidade visual sem correção;

2) acuidade visual com correção;

3) tonometria;

4) biomicroscopia;

5) fundoscopia;

6) motricidade ocular;

7) senso cromático (teste completo de Ishihara);

8) medida do campo visual por meio de campimetria computadorizada, com laudo.

F. Audiometria tonal, com laudo;

G. Radiografia odontológica panorâmica, com laudo;

H. Exame Toxicológico do tipo “larga janela de detecção” (mínima de 90 dias), realizado por meio de amostra de materiais biológicos (cabelos ou pelos), para detecção de maconha, metabólitos do delta-9 THC, cocaína, anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos, devendo constar no exame, obrigatoriamente, o respectivo QR Code e/ou chave de verificação, ou outro recurso de verificação de autenticidade utilizado comumente pelo órgão/instituição expedidor(a).