Inscrições Abertas para o Concurso FASEPA: 67 Vagas + CR Disponíveis – Não Perca!

Estão abertas as inscrições do concurso FASEPA ( Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará). As oportunidades são para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 05 de junho, pelo portal Cetap. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de:

Nível médio: R$ 55,00

R$ 55,00 Nível superior: R$ 75,00

É importante informar que o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo de nível médio e a um cargo de nível superior. Diante disso, no ato de inscrição, o candidato deverá escolher o cargo e o Município que irá realizar a 1ª etapa do concurso que se refere à fase objetiva.

Vagas concurso Fasepa

Ao todo são 67 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são para as seguintes áreas:

Nível médio Agente Administrativo: 18 vagas imediatas + CR; Monitor: 15 vagas imediatas + CR;

Nível superior Administrador: 1 vaga imediata + CR; Assistente Social: 10 vagas imediatas + CR; Pedagogo: 15 vagas imediatas + CR; e Psicólogo: 8 vagas imediatas + CR.



Os aprovados do concurso Fasepa serão para os municípios de Belém, Marabá e Santarém.

A jornada é de 30 horas semanais e os salários são compatíveis com o cargo:

Nível médio: R$ 1.215,50; e

Nível superior: R$ 3.104,35.

Como serão as provas do concurso Fasepa?

O certame será composto por três etapas, sendo elas:

Prova objetiva;

Prova discursiva; e

Prova de títulos (somente nível superior).

Vale lembrar que tanto a prova objetiva quanto discursiva será realizada no dia 06 de julho, em diferentes turnos:

Turno da manhã: nível médio; e

Turno da tarde: nível superior.



De acordo com o edital, a prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha. Cada questão contará com 5 itens (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta. As disciplinas cobradas também variam a depender do cargo, sendo divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

Diante disso, será considerado APROVADO na Prova Objetiva o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa.

A fase discursiva, de acordo com o edital, deverá ser composta por um texto que varia de 20 até 30 linhas com um tema estabelecido pela banca.

Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter rendimento mínimo de 60% da pontuação total da prova discursiva.

Conteúdo programático

Confira a seguir, quais serão os temas e disciplinas cobradas no certame:

Conhecimentos gerais – nível médio

LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adaptado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, e de diferentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, informativo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio e outros. 1.1. Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar informações no texto; 1.3. Estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; 1.4. Relacionar uma informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; 1.5. Relacionar uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; 1.6. Analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; 1.7. Depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 1.8. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); 1.9. Relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 1.10. Relacionar informações constantes de texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. 2- Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de texto, recursos sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões e ilustrações. 3- Interpretação de recursos coesivos na construção do texto. 4- Conteúdos gramaticais e conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua: 4.1. FONÉTICA: acento tônico, sílaba, sílaba tônica, ortoépia e prosódia; 4.2. ORTOGRAFIA: divisão silábica, acentuação gráfica, correção ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura dos vocábulos; elementos mórficos; processos de formação de palavras; derivação, composição e outros processos; classes de palavras; classificação, flexões nominais e verbais, emprego; 4.4. SINTAXE: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal; crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise. 4.5. SEMÂNTICA: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. 4.6. PONTUAÇÃO: emprego dos sinais de pontuação.

LEGISLAÇÃO E ETICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Lei Estadual n. º 5.810/1994 e alterações (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.). Lei Complementar Estadual nº. 052, de 30 de janeiro de 2006 e suas alterações. Lei Federal n. 13.853/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Lei Federal n. 8.429/1992 e suas alterações. Decreto Federal n. 11.129/2022. Lei Federal n. 12.846/2013 e suas alterações. Lei Federal n. 7.716, de 05 de janeiro de 1989, e suas alterações. Lei Estadual n. 9.341, de 11 de novembro de 2021, e suas alterações. Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade social. Ética e função pública. Ética no setor público.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write e Impress), no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Conceitos Básico de Computação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de nuvens (privada, pública e híbrida).