Inscrições abertas para o concurso Guarda de Fortaleza! 1000 vagas!

Quem pode se inscrever no concurso Guarda de Fortaleza ?

Confira os requisitos para se candidatar ao cargo:

conclusão de curso de ensino médio ;

; ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa;

idade mínima de 18 anos completos na data da investidura;

completos na data da investidura; não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos.

Quais serão as etapas do edital?

Os candidatos deverão ser avaliados por meio de seis fases. Além da prova objetiva, contarão com as seguintes etapas:

Inspeção de Saúde e Exame toxicológico;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social; e

Curso de formação.

É importante destacar que as fases da prova objetiva do concurso Guarda de Fortaleza e curso de formação serão de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que as demais fases serão de caráter eliminatório. Estima-se que a etapa de Inspeção de Saúde e Exame toxicológico sejam convocados 1.500 aprovados na prova objetiva, sendo 1.125 da ampla, 300 da cota racial e 75 aprovados nas vagas de PCD.

Ainda não se sabe se a remuneração vai ser alterada, já que está em discussão na Câmara Municipal de Fortaleza uma proposta que pode aumentar os salários do Guarda Municipal. Vale lembrar que a proposta prevê salário bruto de R$ 5 mil. O salário atual está em torno de R$ 3 mil.

Como serão as provas do concurso Guarda de Fortaleza ?

A prova do concurso Guarda de Fortaleza vai contar com 100 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos e deverão ser aplicadas em Fortaleza, capital do Ceará. A fase objetiva vai acontecer no dia 18 de junho.

Sobre o TAF ( Teste de Aptidão Física) e acordo com o documento, os candidatos serão avaliados por meio de 4 testes:

Flexão de braço na barra fixa

Flexão abdominal

Flexão de braço ao solo

Corrida de 12 minutos

Quando aconteceu o último concurso?

O último edital aconteceu em 2013 e ofertou um total de 1.028 vagas. O certame foi organizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE e contou com a seguinte distribuição de vagas:

Cargos Vagas Remuneração Guarda municipal – masculino 800 R$ 1.652,62 Guarda municipal – feminino 200 R$ 1.652,62

De acordo com o edital deste certame, os candidatos foram avaliados mediante às seguintes etapas:

Prova objetiva

Exame médico e toxicológico

Curso de formação

Avaliação psicológica

Avaliação de capacidade física

Investigação social e funcional

A seleção contou com conteúdos gerais e específicos com as seguintes disciplinas:

Língua portuguesa

Conhecimentos sobre Fortaleza

Atualidades

Noções de direito administrativo, constitucional e penal

Legislação municipal

Legislação específica

Outros concursos para guarda municipal

O concurso Guarda Municipal Teresina, Piauí, pode ter edital liberado em breve. Espera-se que sejam ofertadas 70 vagas.

A informação foi esclarecida pelo comandante da corporação, André Viana, durante solenidade realizada na quinta-feira, 16 de março.

Vale lembrar que no ano passado levantou-se a possibilidade do edital ofertar 140 vagas, levando em conta a vacância do órgão. Entretanto, o comandante esclareceu que o concurso Guarda Municipal Teresina vai ofertar metade das vagas.

Com orçamento aprovado, a expectativa é que o edital seja liberado ainda em 2023. “O prefeito já sinalizou de forma positiva, encaminhamos um processo, solicitando novo concurso e estamos aguardando e acreditamos que até o final do ano há a possibilidade real de ter um novo concurso e, com isso, aumentar todo o leque de investimentos”,esclareceu André Viana.

Ainda no primeiro semestre de 2023, espera-se 10 mil vagas para área policial e em todo o ano, estima-se mais de 21 mil oportunidades.

Quando aconteceu o último concurso Guarda Municipal Teresina?

O último edital foi liberado e 2018 e ofertadas ao todo 75 vagas. O concurso contou também com 400 vagas para cadastro reserva. As vagas foram distribuídas entre:

60 vagas para o sexo masculino

15 vagas para o sexo feminino

Os candidatos foram avaliados mediante as seguintes fases: