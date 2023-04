Inscrições Abertas para o Concurso SAMU: Vagas para Níveis Fundamental, Médio e Superior com Salário de até R$ 9.024,19

Concurso SAMU 2023 está aberto. As inscrições para o processo seletivo do Consórcio Intermunicipal foram prorrogadas pela segunda vez. Com isso, os interessados passam agora a ter até o dia 08 de maio para realizar a inscrição no certame.

Essa é a segunda vez que o processo seletivo para ingresso no SAMU tem o prazo de inscrições prorrogado. Anteriormente, o prazo final para se inscrever iria somente até o próximo domingo, 30 de abril.

Para realizar a candidatura, os interessados devem acessar o site da Consulpam Consultoria, banca responsável pelo processo seletivo. A extensão do prazo de inscrições alterou também a data da prova objetiva.

A princípio, a prova estava prevista para acontecer no dia 30 de abril, passou para o dia 14 de maio e, agora, com a segunda retificação do edital, está marcada para o dia 21 de maio.

O certame visa o preenchimento de 947 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Todas para área da saúde. As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários oferecidos pelo CIAS – MG chegam até R$ 9 mil.

Vagas e salários Concurso SAMU 2023

Confira a disponibilidade de vagas no concurso do SAMU, assim como os cargos e locais de atuação:

Belo Horizonte

Auxiliar de Serviços Gerais – 26 vagas;

Porteiro – 6 vagas;

Auxiliar Administrativo – 9 vagas;

Condutor Socorrista – 116 vagas;

Teledigifonista Auxiliar de Regulação Médica – Tarm – 65 vagas;

Radio Operador – 20 vagas;

Técnico Em Enfermagem – 174 vagas;

Médico Regulador – 56 vagas;

Enfermeiro Intervencionista – 42 vagas;

Médico Intervencionista – 42 vagas.

Caeté

Auxiliar de Serviços Gerais – 2 vagas;

Porteiro – CR;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Enfermeiro Intervencionista – 7 vagas;

Médico Intervencionista – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas;

Condutor Socorrista – 8 vagas.

Vespasiano

Auxiliar de Serviços Gerais – 2 vagas;

Porteiro – CR;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Enfermeiro Intervencionista – 7 vagas;

Médico Intervencionista – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas;

Condutor Socorrista – 8 vagas.



Você também pode gostar:

Pedro Leopoldo

Auxiliar de Serviços Gerais – 2 vagas;

Porteiro – CR;

Enfermeiro Intervencionista – 7 vagas;

Médico Intervencionista – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas;

Condutor Socorrista – 8 vagas.

Ouro Preto

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas;

Porteiro – CR;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Enfermeiro Intervencionista – 7 vagas;

Médico Intervencionista – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem – 16 vagas;

Condutor Socorrista – 12 vagas.

Santa Luzia

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas;

Porteiro – CR;

Enfermeiro Intervencionista – 7 vagas;

Médico Intervencionista – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem – 16 vagas;

Condutor Socorrista – 12 vagas.

Ribeirão das Neves

Auxiliar de Serviços Gerais – 4 vagas;

Porteiro – CR;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Enfermeiro Intervencionista – 7 vagas;

Médico Intervencionista – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem – 24 vagas;

Condutor Socorrista – 16 vagas.

Nova Lima

Auxiliar de Serviços Gerais – 2 vagas;

Porteiro – CR;

Auxiliar Administrativo – CR;

Técnico em Enfermagem – 16 vagas;

Condutor Socorrista – 8 vagas.

Sabará

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro – CR;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Jaboticatubas

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro – CR;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Nova União

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro – CR;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Itabirito

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro – CR;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Mariana

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Confins

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro – CR;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Lagoa Santa

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Matozinhos

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro – CR;

Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Santana do Riacho

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Porteiro; Condutor Socorrista – 4 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas.

Os salários oferecidos pelo CIAS – MG variam entre R$ 1.320,00 a R$ 9.024,19 para uma jornada de trabalho que variam entre jornada de 12 x 36 ou de 24 a 44 horas semanais dependendo do cargo.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições CIAS – MG

Os interessados em participar do processo seletivo para o CIAS – MG devem realizar a inscrição até o dia 08 de maio de 2023, diretamente pelo site da Consulpam, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 27,00 a R$ 39,00 dependendo do cargo.

Etapas processo seletivo CIAS – MG

O processo seletivo para o CIAS – MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos, de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva e dissertativa está prevista para o dia 21 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.