Inscrições Abertas para o Vestibular 2023/2 da IFSuldeMinas

O Instituto Federa de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 17 de maio de 2023. O prazo foi aberto ontem, dia 17 de abril.

Conforme as orientações do edital, os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no Sistema de Inscrição em Vestibulares do Instituto.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo limite estabelecido, ou seja, até o dia 18 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais).

Isenção da taxa de inscrição

Terão direito ao benefício de isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que cumprirem os pré-requisitos estabelecidos por meio do edital. Conforme o documento, o candidato deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a. ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1,3 salário mínimo; e

b. ter concluído o ensino médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

Nesse sentido, no momento da solicitação, o estudante deverá anexar os documentos solicitados para fins de comprovação de ambos os critérios. Segundo o cronograma, os pedidos de isenção poderão ser feitos até o dia 26 de abril.

O cronograma indica ainda que o IFSuldeMinas publicará o resultado preliminar dos pedidos no dia 2 de maio, com recebimento de recursos entre 3 e 5 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, a lista final dos beneficiados com a isenção será publicada no dia 9 de maio.

Vestibular 2023/2

Esse processo seletivo contará com duas modalidades de seleção. Desse modo, os candidatos poderão optar por realizar as provas aplicadas pelo IFSuldeMinas e o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No caso dos estudantes que optarem pelo uso das notas do Enem, o Instituto vai aceitar o uso de qualquer uma das edições ocorridas entre os anos de 2025 e 2022. No entanto, o Instituto vai eliminar do processo seletivo o candidato que obtiver nota igual a zero em quaisquer das áreas de conhecimento do Enem ou nota igual a zero na prova de redação do exame.

Provas

Para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional de seleção, a aplicação das provas está marcada para o dia 4 de junho de 2023. De acordo com o cronograma, a aplicação será no período da manhã, entre 8h45 e 12h45.

O edital indica ainda que a avaliação abarcará os conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. Além de uma redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderão a 50 questões objetivas sobre as as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História.



Vagas e resultados

O IFSuldeMinas está ofertando vagas para ingresso nos seguintes cursos:

Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação Profisional e Tecnológica (EaD) – 128 vagas;

(EaD) – 128 vagas; Tecnologia em Cafeicultura , no campus Muzambinho – 32 vagas;

, no campus Muzambinho – 32 vagas; Licenciatura em Letras (EaD) – 192 vagas.

Metade das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, conforme estabelecido na Lei de Cotas. Há ainda reserva de vagas segundo estabelecido pelas ações afirmativas do Instituto.

A publicação do gabarito definitivo da prova objetiva está previsto para o dia 16 de junho. Já o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, será liberado em 27 de junho. Os convocados deverão realizar as matrículas no período de 18 de junho a 6 de julho de 2023.

Acesse o site do Instituto para mais informações.

